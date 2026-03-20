Ιστορικά, στο πλαίσιο των πολεοδομικών μετασχηματισμών της Αθήνας, σπάνια ένα έργο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τόσες προσδοκίες, αλλά και τόσες προκλήσεις ταυτόχρονα. Το «The Ellinikon», πέρα από μια μεγάλου εύρους κατασκευαστική δραστηριότητα σε μια παραθαλάσσια έκταση, είναι ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τοπικό και εθνικό χάρτη, επαναπροσδιορίζοντας εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της LAMDA Development βρίσκεται μια παραδοχή που συχνά λείπει από μεγάλα επενδυτικά σχέδια: ότι η νέα πόλη του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι ένα απομονωμένο «νησί», αλλά πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ενεργό, ανοιχτό και δημιουργικό οικοσύστημα. Έναν τόπο που παράγει αξία όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά πρωτίστως για τον άνθρωπο, τη γνώση, την κοινωνική διασύνδεση και τη βιωσιμότητα.

Η τοπική κοινωνία στο κέντρο των συζητήσεων

Για την εταιρεία ανάπτυξης του έργου, ο πιο κρίσιμος εταίρος στην πορεία αυτής της μεταμόρφωσης δεν είναι άλλος από την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι του Αλίμου, της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης-Ελληνικού είναι εκείνοι, μεταξύ άλλων, που το επόμενο διάστημα θα απολαμβάνουν καθημερινά αυτόν τον νέο τόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η LAMDA προτίμησε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, επιδιώκοντας να καταγράψει τις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες των γειτόνων της.

Πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες έρευνες κοινής γνώμης. Αυτές οι έρευνες ανέδειξαν τόσο τη θετική στάση των πολιτών όσο και τις προκλήσεις που αναπόφευκτα συνοδεύουν τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στον κόσμο σήμερα. Η άμεση γειτνίαση με τρεις Δήμους και δύο μεγάλους οδικούς άξονες, η διαχείριση του υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου και η ευαίσθητη επαφή με το παραλιακό μέτωπο αποτελούν τις παραμέτρους μιας εξίσωσης που η LAMDA καλείται να λύσει σε καθημερινή βάση.

Κοινή Γνώμη: Τι λένε τα δεδομένα

Η δημοσιογραφική έρευνα πάνω στα στοιχεία που έφερε στο φως η εταιρεία ερευνών MINDSEARCH τον Απρίλιο του 2025, αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Παρά τις εργοταξιακές δυσκολίες, η κοινή γνώμη παραμένει συντριπτικά θετική.

Συγκεκριμένα, το 76% των κατοίκων των όμορων δήμων διατηρεί θετική στάση για το έργο, ενώ το ποσοστό εκείνων που βλέπουν με καλό μάτι τη LAMDA υπερβαίνει το 90%, αναγνωρίζοντας κυρίως την οικονομική ευρωστία και τις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως στοιχείο είναι ότι 9 στους 10 κατοίκους δηλώνουν την πρόθεση να επισκεφθούν το Ελληνικό μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες φάσεις.

Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας δεν εφησυχάζει. Μέσω μιας δεύτερης, πιο άμεσης έρευνας που διεξήχθη μέσω Viber και του επίσημου website της —στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1.200 πολίτες— καταγράφηκαν συγκεκριμένα αιτήματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας στις γειτονιές τους. Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία οδήγησε στη δημιουργία δύο βασικών πυλώνων δράσης: την επέκταση των ωφελειών στην τοπική κοινωνία και τον αυστηρό περιορισμό της όχλησης από τις κατασκευές.

Περισσότερο πράσινο και εκτός των συνόρων της επένδυσης

Το αίτημα των κατοίκων ήταν σαφές: «Θέλουμε περισσότερο πράσινο». Παρόλο που το Μητροπολιτικό Πάρκο των 2.000.000 τ.μ. αποτελεί την καρδιά του έργου, η LAMDA αποφάσισε να κοιτάξει πέρα από τα σύνορα της επένδυσής της. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον πλέον αρμόδιο επιστημονικό φορέα, ξεκίνησε μια φιλόδοξη μελέτη για τη δημιουργία «πράσινων διαδρομών».

Στόχος είναι το πράσινο του Ελληνικού να μην παραμείνει εγκλωβισμένο εντός των ορίων του έργου, αλλά να «χυθεί» προς τις γειτονιές, φτάνοντας μέχρι τις παρυφές του Υμηττού και ενώνοντας το βουνό με τη θάλασσα. Ήδη, μέσω του προγράμματος Urban Green Dots, έχουν αναβιώσει τέσσερα πάρκα σε Άλιμο και Αργυρούπολη, αποδεικνύοντας ότι η βελτίωση του μικροκλίματος ξεκινά από τις γειτονιές.

Η θωράκιση του θαλάσσιου Οικοσυστήματος

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της ανάπλασης είναι η προστασία του θαλάσσιου μετώπου. Η συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) είναι ουσιαστική και άρτια επιστημονικά. Από την έναρξη των εργασιών, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. πραγματοποιεί καθημερινή επιτόπια παρακολούθηση και εβδομαδιαίες δειγματοληψίες.

Οι επιστήμονες ελέγχουν τη θολότητα του νερού σε 18 διαφορετικά σημεία και σε αποστάσεις που φτάνουν τα 150 μέτρα από την ακτή. Παράλληλα, γίνεται ετήσια καταγραφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας, τα οποία αποτελούν τον «πνεύμονα» του Σαρωνικού. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα είναι καθησυχαστικά: το θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, ανεπηρέαστο από τις εκτεταμένες εργασίες. Η διαφάνεια εδώ είναι το κλειδί, καθώς όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στους πολίτες, μετατρέποντας την επιστημονική μέτρηση σε εργαλείο κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Μετεωρολογική επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον μια θεωρητική απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που απαιτεί συγκεκριμένα δεδομένα και αντιμετώπιση. Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η LAMDA δημιουργεί μια νέα βάση γνώσης με την εγκατάσταση ενός πρότυπου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών τόσο εντός του έργου όσο και στους γύρω δήμους.

Η φιλοδοξία είναι διπλή: αφενός να αποδεικνύεται με στοιχεία η βελτίωση του μικροκλίματος που θα επιφέρει το Μητροπολιτικό Πάρκο και αφετέρου να λειτουργεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα ή υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Η μελέτη βιοποικιλότητας του τοπίου και η αξιολόγηση της μικροκλιματικής επίδρασης του έργου αποτελούν την επιστημονική σφραγίδα μιας ανάπτυξης που θέλει να είναι πρότυπο για τον 21ο αιώνα.

Ασπίδα των αντιπλημμυρικών έργων

Ίσως η πιο κρίσιμη, αν και λιγότερο γνωστή πτυχή του έργου, είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση. Από το 2022, η LAMDA ανέλαβε την οριοθέτηση και αναζωογόνηση δύο ιστορικών ρεμάτων: του Τραχώνων και της Ευρυάλης. Για δεκαετίες, αυτά τα ρέματα ήταν είτε ημιτελή είτε «στραγγαλισμένα» από παλαιότερες οδικές υποδομές, καθιστώντας τις γύρω περιοχές ευάλωτες σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Η διάνοιξή τους και ο καθαρισμός τους δεν εξυπηρέτησαν μόνο τις ανάγκες του Ελληνικού, αλλά λειτούργησαν ως προστασία ολόκληρης της Νότιας Αθήνας. Με μελέτες που καλύπτουν περιόδους επαναφοράς 55 και 100 ετών, οι νέες υποδομές είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε ακραία φαινόμενα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εκπονήθηκε η μελέτη STORM Risk Assessment, η οποία προσομοίωσε 1.000 διαφορετικά σενάρια καταιγίδων. Με την ένταξη των ρεμάτων στο Πάρκο, η περιοχή όχι μόνο θωρακίζεται, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό υδροβιότοπο.

Μια Πόλη για όλους, χωρίς εξαιρέσεις

Η έννοια της «πόλης του μέλλοντος» παραμένει κενή περιεχομένου αν δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατοίκων. Η LAMDA έχει θέσει σε προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες και τη νέα γενιά. Ήδη αναπτύσσεται μια πρωτοποριακή εφαρμογή για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, η οποία χαρτογραφεί τα προσβάσιμα σημεία στους κοινόχρηστους χώρους των όμορων δήμων.

Για την τρίτη ηλικία, το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» προσφέρει κάτι περισσότερο από υπηρεσίες: προσφέρει ανθρώπινη επαφή. Μέσα από διαδραστική συντροφιά σε μοναχικά άτομα και θεατρικά εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, το Ελληνικό δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό του πριν ακόμα κατοικηθεί.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η προσπάθεια είναι εξίσου εντυπωσιακή. Το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια», σε συνεργασία με την ομώνυμη ΑΜΚΕ, έχει φέρει 13.000 μαθητές σε επαφή με τις έννοιες του σεβασμού και της συμπερίληψης.

Το 2025, αυτή η δράση κορυφώθηκε με τον διαγωνισμό «Μια πόλη που μας χωράει όλ@», καλώντας τα παιδιά να οραματιστούν έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Smart City Innovators σε συνεργασία με τη SciCo, προετοιμάζει 3.500 μαθητές για τις προκλήσεις της τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντάς τους τα εφόδια να γίνουν οι αυριανοί πολίτες μιας «έξυπνης» πόλης.

Η διαχείριση της εργοταξιακής όχλησης

Με περισσότερα από 20 εργοτάξια να λειτουργούν ταυτόχρονα, η καθημερινότητα των περιοίκων δοκιμάζεται. Η LAMDA, αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, έχει εγκαταστήσει ένα αυστηρό σύστημα παρακολούθησης. 15 σταθμοί μέτρησης εντός του εργοταξίου και τρεις σταθμοί στους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης καταγράφουν σε 24ωρη βάση τον θόρυβο και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Περιβαλλοντικές Εκθέσεις που υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ και σύντομα θα είναι αναρτημένα σε ειδική ενότητα στο website της εταιρείας. Αυτή η δέσμευση για «ανοιχτά δεδομένα» αποτελεί το μοναδικό δρόμο για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη δεν γίνεται εις βάρος της ποιότητας ζωής.

Το Ελληνικό ως ζωντανό εργαστήριο του Αύριο

Το «The Ellinikon» δεν είναι μια στατική επένδυση, αλλά μια δυναμική διαδικασία. Είναι ένα «ζωντανό εργαστήριο» όπου η επιστημονική γνώση, η τεχνολογική καινοτομία και η κοινωνική ευθύνη συναντώνται. Μέσα από τις συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και το Αστεροσκοπείο, το έργο αποκτά ένα βάθος που ξεπερνά τα τσιμέντα και το γυαλί.

Η πρόκληση για τη LAMDA Development παραμένει μεγάλη: να αποδείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις της για μια πόλη ανοιχτή, προσβάσιμη και βιώσιμη. Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν μια εταιρεία που δεν φοβάται να εκτεθεί στην κριτική, να ακούσει τους πολίτες και να επενδύσει στην επιστήμη για να δώσει λύσεις. Σε τελική ανάλυση, η επιτυχία του Ελληνικού δεν θα μετρηθεί μόνο από τα τετραγωνικά μέτρα των κτηρίων του, αλλά από το κατά πόσο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών θα νιώσουν ότι αυτός ο νέος τόπος είναι, πραγματικά, και δικός τους.