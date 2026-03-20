Φρένο σε επιδιώξεις για πολιτική εκμετάλλευση της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη και θεσμική θωράκιση του δικαστηρίου προκειμένου η δίκη να εξελιχθεί, ορθώνει η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων με δεύτερη σκληρότατη ανακοίνωση της σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού, τις οποίες ευθέως κατηγορεί ότι δεν επιθυμούν την έναρξη της πολύκροτης δίκης.

«Σκηνές άγριας Δύσης» στη Λάρισα

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων περιγράφει «σκηνές άγριας Δύσης», όπως αναφέρει που ήδη διαδραματίζονται από «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου Καρυστιανού με την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων»στη δίκη που ήδη διεξάγεται στη Λάρισα για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων είναι αποκαλυπτικό,καθώς περιγράφονται τα εξής.

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία».

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην ανακοίνωση της, με τίτλο «κλείστε τις ρωγμές», καλεί την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να προστατευθούν οι δικαστές για να γίνει η δίκη, τους δικαστές να μείνουν όρθιοι και τους δικηγορικούς συλλόγους να κινηθούν κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ επισημαίνει ότι πρόθεση του δίδυμου Καρυστιανού- Κωνσταντοπούλου είναι η δίκη να μην διεξαχθεί.

«Έχουν πέσει οι μάσκες, τονίζεται στην ανακοίνωση και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς».

Τι ζητά η Ενωση Δικαστών

Και η Ενωση καταλήγει ζητώντας άμεσα μέτρα από κυβέρνηση, δικαιοσύνη και δικηγορικούς συλλόγους.

«Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοίσύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».