Τα όσα διαδραματίστηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού, περιγράφοντας μια πολύωρη και, όπως σημειώνει, εξευτελιστική διαδικασία για συγγενείς και δικηγόρους όσον αναφορά τη δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ για περισσότερες από δέκα ώρες παρέμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο για τη δίκη που αφορά τα εξαφανισμένα βίντεο. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι στην προηγούμενη δικάσιμο, μετά την επίσκεψη του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η πρόεδρος της έδρας είχε ζητήσει συγγνώμη εμφανώς φορτισμένη και στη συνέχεια είχε λιποθυμήσει.

Στη σημερινή διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, η πρόεδρος απουσίαζε χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για την αναρρωτική της άδεια, ενώ –όπως καταγγέλλει– δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς συγγενείς και δικηγόρους για την αναβολή. Τελικά, αναπληρωτής πρόεδρος ανακοίνωσε συνοπτικά ότι η δίκη μετατίθεται για τις 2 Απριλίου, παρά το γεγονός ότι πολλοί είχαν ταξιδέψει από τα ξημερώματα για να παραστούν.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για πλήρη απαξίωση της διαδικασίας και περιγράφει μια χαοτική κατάσταση που ακολούθησε, όταν οι διάδικοι ζήτησαν –όπως δικαιούνται– αντίγραφα του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας. Όπως υποστηρίζει, η αρμόδια προϊσταμένη του Πρωτοδικείου απουσίαζε και δεν ήταν προσβάσιμη, ενώ επί ώρες κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκονται τα πειστήρια. Για περίπου πέντε ώρες, όπως σημειώνει, συγγενείς και δικηγόροι περιφέρονταν από γραφείο σε γραφείο, χωρίς απαντήσεις, μπροστά σε κλειστές πόρτες και υπαλλήλους που δήλωναν άγνοια.

Περιγράφει το κλίμα ως αποκαρδιωτικό, με ανθρώπους «ψυχικά ράκη» και λειτουργούς που –όπως λέει– εμφανίζονταν αμήχανοι και διστακτικοί.

Η ίδια επισημαίνει ότι, αν και αρχικά έγινε δεκτό το αίτημα για χορήγηση αντιγράφων, η απόφαση ανακλήθηκε στη συνέχεια, έπειτα από παρέμβαση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί αιφνιδιαστικά.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη αγανάκτηση για δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο οποίος συνεχάρη τους δικαστές για το έργο τους την ίδια περίοδο.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για σοβαρές σκιές στη διαχείριση της υπόθεσης, μιλώντας για «μπάζωμα» στοιχείων και απόπειρα συγκάλυψης. Τονίζει ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, ενώ δηλώνει πως δεν πρόκειται να σταματήσει να διεκδικεί διαφάνεια και λογοδοσία.

Αναλυτικά η ανάρτησή της