Βαρύτατες κατηγορίες για προσπάθεια παρακώλυσης η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη που ξεκινά στη Λάρισα τη προσεχή Δευτέρα εξαπέλυσε η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την στάση της στα δικαστήρια ως συνηγόρου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων με σκληρότατη ανακοίνωση χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «κουραστικά επικίνδυνη» και» επαγγελματία συκοφάντη, ενώ με επίκληση γνωστής προτροπής του Μπερνάρντ Σω για τους συκοφάντες, στην ανακοίνωση σημειώνεται με σκληρές διατυπώσεις και επικρίνεται σφοδρά, η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι δεν θα αφήσει τη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη που ξεκινά την Δευτέρα στη Λάρισα να διεξαχθεί.

Επ αυτού η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σημειώνει:

«Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός – επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού».

Και προειδοποιεί η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι η δίκη θα γίνει και οι δικαστές θα ανταποκριθούν στο συνταγματικό τους καθήκον.

«Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Τι προκάλεσε όμως την σκληρότατη ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Δηλώσεις της για δίκη σχετικά με τα βίντεο για την τραγωδία των Τεμπών(δίκη για επιμέρους θέμα σε σχέση με τη μεγάλη δίκη που αρχίζει την Δευτέρα, μεταξύ άλλων επιτέθηκε με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς στους δικαστές και στον Πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χρ. Σεβαστίδη για την παρουσία του σε αυτή τη δίκη προκειμένου να προστατευθούν οι δικαστές από τις λεκτικές επιθέσεις της συνηγόρου Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μεταξύ άλλων στις δηλώσεις αυτές προανήγγειλε τη στάση της για τη μεγάλη δίκη για το τραγικό δυστύχημα που αρχίζει τη Δευτέρα λέγοντας

«Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας (σ.σ στη δίκη για τα βίντεο) και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί.

Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές, είδαμε σήμερα μια πρόεδρο να τρέμει μπροστά μας και να παίρνει τηλέφωνα μπροστά μας, την πρόεδρο υπηρεσίας. Είδανε οι συνάδελφοι και συγγενείς την περασμένη Τρίτη μια άλλη πρόεδρο να καταρρέει κλαίγοντας επί της έδρας και γνωρίζουμε ότι στις 10 Μαρτίου ήταν εδώ και το λέω παρακαλώ να μην κοπεί αυτή η δήλωση και να μην περικοπή, 10 Μαρτίου ήρθε εδώ καταδρομικά ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης, αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία Τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε μας, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων.

Τι ήρθε να κάνει ο κ. Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ. Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί. Τι έχει πάθει πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και η άγνωστη ασθένεια, μέχρι τις 30 Μαρτίου.

Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς».

Να σημειωθεί, ότι στο εφετείο Λάρισας έχουν ήδη διατυπωθεί φόβοι, ότι η παρουσία παραγόντων της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της, ενώ συνήγοροι πολλών συγγενών θυμάτων ήδη αγωνιούν για παρελκυστικές πρακτικές σε βάρος της δίκης.