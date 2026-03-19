Νίκη με τα χέρια στις τσέπες! Ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος από τη Φενέρ, έπαιξε… τόσο όσο ελπίζοντας πως θα του ήταν αρκετό και πράγματι επιβλήθηκε της Μπασκόνια.

Οι Βάσκοι δε τον άφησαν να ησυχάσει, τον κυνηγούσαν μέχρι το τέλος, αλλά δε μπορούσαν να ματσάρουν το ταλέντο του. Ξεχώρισαν, ειδικά στο πρώτο μέρος, οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ξεχώρισε ο… σόουμαν Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μια νίκη που ήρθε με μέτρια ενέργεια, με κακό Φουρνιέ και με κάκιστα ποσοστά στο τρίποντο (18% με 4/22).

Το ξεκίνημα για τους Πειραιώτες δεν ήταν καλό, καθώς κάθε βασκική επίθεση ήταν καλάθι. Στο 4-10, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ. Παρότι ακολούθησε ένα 7-0, τα άσχημα διαστήματα δεν εξαφανίστηκαν και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 19-24 .

Με τον Σάσα Βεζένκοφ να επιστρέφει και με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συνεχίζει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά στο 32-31 και ανάγκασε τον Γκαλμπιάτι να πάρει τάιμ άουτ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 41-40.

Οι Πειραιώτες μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν έφτιαξαν μαξιλαράκι. Η Μπασκόνια ήταν… σκιά τους και η διαφορά δεν πήγαινε πάνω από τους πέντε. Ενα μικρό ξέσπασμα του Ολυμπιακού στο τέλος, με τρίποντο του Ντόρσεϊ, έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στους επτά (69-62).

Στο ξεκίνημα του δ’ δεκαλέπτου ήρθε και η πρώτη διψήφια διαφορά. Γενικά ο Ολυμπιακός κράτησε μια απόσταση, αν ακι δεν κατάφερε να καθαρίσει ποτέ το παιχνίδι. Με το σκορ στο 80-74, ο Μπαρτζώκας αναγκάστηκε να πάρει τάιμ άουτ.

Οι Πειραιώτες… χάζευαν. Ηθελαν να σβήσουν το παιχνίδι, αλλά οι Ισπανοί είχαν άλλη άποψη. Ο Βεζένοφ έχασε ελεύθερο τρίποντο, η Μπασκόνια έβαλε καλάθι στον αιφνιδιασμό και ο Μπαρτζώκας πήρε νέο τάιμ άουτ με τη διαφορά στους τέσσερις.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε νακάνει τα αυτονόητα στα τελευταία δύο λεπτά και τα έκανε. Εφαγε χρόνο, κέρδισε κατοχές και άδειασε το ρολόι. Ο Τζόουνς είχε μία στις δύο βολές, ο Φουρνιέ όμως έβαλε φόλοου και η διαφορά ανέβηκε στους εννιά.