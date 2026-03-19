Ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του αναφέρθηκε σε όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες στο ΠαΣοΚ ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε ότι δεν θέτει θέμα ηγεσίας στο κόμμα και πως θα λέει πάντοτε την άποψή του.

Ο κ. Δούκας αρχικά τόνισε απαντώντας σε όσους θεωρούν πως θέτει θέμα ηγεσίας: «Σε καμία περίπτωση. Δεν βάζουμε θέμα ηγεσίας. Δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρία. Λέω όμως τις απόψεις μου, τις λέω όμως επίμονα».

Σε ερώτηση για το αν αποφεύγει να πει καθαρά την άποψή του από το φόβο της διαγραφής του από το Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε: «δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα. Είναι κακό να μη μιλάμε, να πηγαίνουμε στα Συνέδρια και να χειροκροτούμε μόνο».

Στη συνέχεια είπε: «Οι προτάσεις μου δεν είναι αντιπαραθετικές. Όσοι θεωρούν ότι είμαστε στην ίδια θέση, να προχωρήσουμε μαζί σε πρωτοβουλίες. Τα Συνέδρια είναι για να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. Με ευχολόγια θα πάμε; Το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει το Συνέδριο. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μια πρόταση Δούκα, προτείνω να τη συζητήσουμε στο Συνέδριο και να τη συνδιαμορφώσουμε- και θέλω να λέω μετά από το Συνέδριο ότι είναι μια απόφαση ΠαΣοΚ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στο OPEN, επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Παράλληλα, ανέφερε ότι στηρίζει «απολύτως» το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ και πρόβλεψε ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».

Συνέχισε λέγοντας ότι «θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Ο κ. Δούκας εισηγήθηκε επίσης προγραμματικό διάλογο από τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Σε ερώτημα αν στρέφεται προς την Αριστερά, απάντησε: «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι με τη δεξιά;».

Στη συνέχεια ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στον Κώστα Μπακογιάννη επισημαίνοντας: «Ο κ. Μπακογιάννης πρέπει να πάρει μεταγραφή στο ΠαΣοΚ, γιατί βλέπω ότι τον ενδιαφέρει πολύ και θέλει να ενημερώνεται για τα εσωκομματικά».