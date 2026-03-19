Η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, όπως καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Το 81% των πολιτών θεωρεί ότι η έρευνα πρέπει να ανοίξει ξανά και για τα πολιτικά πρόσωπα, έναντι μόλις 14% που εκτιμά ότι το ζήτημα έχει κλείσει με την απόφαση της Βουλής.

Το αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση διαπερνά σχεδόν οριζόντια όλες τις πολιτικές και ηλικιακές ομάδες, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, αλλά και σαφή πλειοψηφία ακόμη και στον χώρο της Δεξιάς.

Αντίστοιχα, οι νεότερες γενιές εμφανίζονται πιο απαιτητικές ως προς τη διαφάνεια, ενώ η αποδοχή του «κλεισίματος» της υπόθεσης αυξάνεται με την ηλικία.

Το εύρημα αποτυπώνει ένα ισχυρό και διαχρονικό αίτημα λογοδοσίας, αναδεικνύοντας ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών η υπόθεση δεν έχει κλείσει πολιτικά, ανεξαρτήτως θεσμικών αποφάσεων.