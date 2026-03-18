Σε ένα κόμμα δύο διαφορετικών ταχυτήτων μοιάζει το ΠαΣοΚ, λίγες ώρες μετά την διαδικασία ανάδειξης συνέδρων και τη συμμετοχή 174.813 πολιτών σε αυτή. Από τη μια ο Νίκος Ανδρουλάκης αναγνωρίζεται από όλους τους στρατηγούς του ΠαΣοΚ ως μεγάλος νικητής των εσωκομματικών εκλογών και συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς εξωστρέφειας και διεύρυνσης.

Από την άλλη Χάρης Δούκας, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Παύλος Γερουλάνος μετρούν συνέδρους και δηλώνουν, ο κάθε ένας για λογαριασμό του, πως τους ανήκει η δεύτερη θέση. Δείχνοντας μία εικόνα ενός κόμματος που η μάχη πλέον γίνεται για το ποιος θα ηγηθεί της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Αγεφύρωτο εσωκομματικό χάσμα

Είναι χαρακτηριστικό πως οι πρώην συνεργάτες στην περσινή εσωκομματική διαδικασία, Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης, «επικοινώνησαν» μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κίνηση, που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο πως το χάσμα μεταξύ τους παραμένει αγεφύρωτο. Ενώ παράλληλα, η καταγραφή που θα κάνουν στην επομένη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να κινηθούν αυτόνομα και να συγκρουστούν δύο μηχανισμοί με κοινό παρελθόν.

Οι κινήσεις Ανδρουλάκη

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρός του ΠαΣοΚ θα δώσει σήμερα το πρωί συνέντευξη στο mega και συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η πρωτοβουλία του προέδρου του ΠαΣοΚ για διεξαγωγή συζήτησης στη Βουλή για το κράτος Δικαίου, καθώς και η δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών αναμένεται να μονοπωλήσουν το πολιτικό τραπέζι της εκπομπής «κοινωνία ώρα mega».

Όσον αφορά το ΠαΣοΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πως τη θέση του αντιπρόεδρου της Βουλής θα αναλάβει ο Βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος. Ωστόσο, ξεχωριστή σημασία είχε η χθεσινή του παρουσία στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «το ΠαΣοΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα».

Η συνεδρίαση της επιτροπής διεύρυνσης

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση συμμετείχαν 65 άτομα από όλη την Ελλάδα με φυσική παρουσία, ενώ υπήρξαν και 11 μέλη που συνδέθηκαν με λινκ. Απουσίαζαν μόνο τέσσερα στελέχη που είχαν ενημερώσει, ενώ η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου ήταν η μόνη που έφτασε με το λεωφορείο.

Ο πρώην πρύτανης Θεοδόσης Πελεγρίνης, του οποίου το όνομα προκάλεσε αντιδράσεις, λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση δήλωσε πως «η Αριστερά, στις διάφορες εκφάνσεις της και με τις αντιφάσεις της, δε μπορεί να διαδραματίσει ρόλο για την πολιτική αλλαγή», και τόνισε ότι «σήμερα είναι η επίσημη έναρξη μιας κίνησης προς τα εμπρός». Ως προς τις συζητήσεις που έφερε το όνομα του, ο πρώην Πρύτανης σχολίασε πως «συζητήθηκα γιατί πιστεύω πολύ στο εγχείρημα. Δε διαγράφω το παρελθόν, δυστυχώς όμως, πολλοί παραμένουν καθηλωμένοι σε αυτό».

«Ο αγώνας της πολιτικής αλλαγής»

Η συνεδρίαση κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες και πρώτος μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Δεν είναι μόνο ο στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Είναι πάνω από όλα το κοινωνικό αίτημα ο στόχος μας: ο στόχος της πολιτικής αλλαγής. Και αυτός είναι ο κοινός τόπος της σημερινής συνάντησης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογραμμίζοντας πως «χαίρομαι, λοιπόν, διότι σήμερα συναντώ ανθρώπους που ήμασταν κάποτε στην ίδια όχθη, στην όχθη του ΠαΣοΚ, αλλά και ανθρώπους που είχαμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Και αυτό είναι πλούτος. Χαίρομαι, που όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής».

Παράλληλα ζήτησε τη συνεισφορά όλων στο πρόγραμμα του κόμματος. «Όλοι είστε αξιόλογοι άνθρωποι, με μεγάλη εμπειρία, στον δημόσιο βίο, στις επιστήμες, στην αγορά εργασίας. Πρέπει να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας. Και πρέπει να το ακούσει, να το διαβάσει και να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός. Διότι, εμείς δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους. Εμείς γνωρίζουμε ότι μετά από όσα πέρασε ο ελληνικός λαός στα δέκα σκληρά χρόνια καταστροφής οικονομικού κεφαλαίου, με χιλιάδες Έλληνες να έχουν μεταναστεύσει, δύναμη είναι ο προγραμματικός λόγος, οι λύσεις, το σχέδιο» δήλωσε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως αυτό το σχέδιο θα παρουσιαστεί στο συνέδριο του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης διαδικασίας ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης εξήγησε πως συμμετέχουν 20 πανεπιστημιακοί, 15 γυναίκες, 25 στελέχη από την επαρχία και ευχαρίστησε ξεχωριστά τον Κώστα Λαλιώτη που έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Υπογράμμισε πως το ΠαΣοΚ «θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές».

«Τους πονάει το άνοιγμα»

Στην τοποθέτηση του ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ σημείωσε επίσης πως «η ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής τις πρώτες μέρες συνάντησε την αμηχανία του συστήματος εξουσίας που κυβερνά τη χώρα. Με την ανακοίνωση της δεύτερης ομάδας στελεχών, πάτησε το κουμπί του πολέμου. Ακόμα και ο πραγματικός πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή υποχώρησε, για να δώσει τη θέση του σε απαξιωτικές κρίσεις, αδιανόητες λοιδορίες, κατά συρροή δημοσιεύματα και παραπλανητικές ειδήσεις. Τους πονάει πολύ το άνοιγμα. Γιατί δείχνει μία νέα δυναμική συσπείρωσης του χώρου. Θα ήθελαν ένα ΠαΣοΚ μικρό, ελεγχόμενο, διαχειρίσιμο, για τους μετεκλογικούς τους σχεδιασμούς. Η αντίδρασή τους μας δείχνει το δρόμο. Να συνεχίσουμε χωρίς καμία αναστολή την πορεία που χαράξαμε και που η δική σας συμμετοχή της προσδίδει και δυναμική και προοπτική».

Ξεκαθάρισε επίσης πως «η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της. Εμείς θα κριθούμε βάσει του σχεδίου που έχουμε για τη χώρα και του προγράμματος που το υλοποιεί. Σχέδιο και πρόγραμμα συνθέτουν την εθνική μας στρατηγική που θα οδηγήσει τους πολίτες στην κάλπη. Έτσι, ο στόχος που θέσαμε εξαρχής «η κοινωνία στο προσκήνιο» ανάγει το συνέδριό μας σε σημαντική τομή στην πορεία μας και σε εφαλτήριο κινητοποίησης των πολιτών στο δρόμο προς τις εκλογές».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ολομέλειας μίλησαν σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες και αποφασίστηκε πως η επιτροπή διεύρυνσης στο συνέδριο του κόμματος θα έχει το δικό της τραπέζι διαλόγου. Εκεί θα προσκληθούν και θα μιλήσουν, πάνω σε θεματικές ενότητες, όλα τα μέλη και όσοι δηλώσουν συμμετοχή.

Τα μέλη της επιτροπής δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην ανάδειξη της επόμενης Κεντρικής Επιτροπής, εκτός από τους πρώην βουλευτές και όσους είναι σύνεδροι αριστίνδην. Ενώ μετά το συνέδριο, η επιτροπή θα συνεδριάσει για να επεξεργαστεί το πρόγραμμα δράσης της και τη θεματολογία, ώστε να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια μία αντίστοιχη ομάδα στελεχών.