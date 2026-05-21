Στη Σπάρτη βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τον χαιρετισμό του με ευχές προς τους πολίτες που γιορτάζουν την 21η Μαΐου, ανήμερα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η επίσκεψη συνδέεται άμεσα με την παρουσία του στην Καστροπολιτεία του Μυστράς, όπου εγκαινιάστηκαν έργα αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη συνέχεια των παρεμβάσεων στον πολιτισμό, κάνοντας λόγο για τον 29ο αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο που παραδίδεται από την κυβέρνηση μέσα σε επτά χρόνια. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η σύνδεση της αρχαίας Ελλάδας με το Βυζάντιο και τη σύγχρονη εποχή, μέσα από την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας.

Πολιτιστική πολιτική και Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις στον πολιτισμό αποτελούν στρατηγική επιλογή, επισημαίνοντας τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επίσκεψη στον Μυστρά λειτούργησε, όπως σημείωσε, ως παράδειγμα μιας πολιτικής που επιχειρεί να συνδέσει τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού αναπτυξιακού αποτυπώματος στην περιφέρεια.

Μήνυμα πολιτικής συνέχειας και εκλογικής αναφοράς

Αναφερόμενος στην πολιτική του διαδρομή, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι περιοδείες του στην περιφέρεια δεν αποτελούν προεκλογική κινητοποίηση, αλλά σταθερή πρακτική επαφής με τους πολίτες. Υποστήριξε ότι η σχέση του με την κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει διαρκής από το 2019 και το 2023, με στόχο τη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας.

Παράλληλα, απάντησε σε δημοσιογραφικές αναφορές περί εκλογικής προετοιμασίας, επιμένοντας ότι το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται ανεξάρτητα από εκλογικούς κύκλους και πολιτικές ερμηνείες.

Υποδομές υγείας και εκπαίδευσης στη Λακωνία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα υποδομής στη Λακωνία, με αιχμή το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Όπως είπε, το έργο χρηματοδοτείται με τη συμβολή του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να αλλάξει συνολικά τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης, αναφερόμενος και στην προοπτική ενίσχυσης νοσηλευτικών δομών και σχολών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, έκανε ειδική μνεία στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου, όπως σημείωσε, έχουν ήδη αναβαθμιστεί εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση που εξασφαλίζει παρεμβάσεις προσβασιμότητας και λειτουργικότητας.

Οικονομία, ακρίβεια και δημοσιονομική σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας, κάνοντας λόγο για διεθνές κύμα εισαγόμενων πιέσεων που επηρεάζει τα νοικοκυριά. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει σημαντικούς πόρους για τη στήριξη της κοινωνίας και προανήγγειλε πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης οικογενειών.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα, τονίζοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε πολιτική επιλογή. Υπενθύμισε τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, παρουσιάζοντας την οικονομική πολιτική ως αποτέλεσμα συνέπειας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Εξωτερική πολιτική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση, με περισσότερες συμμαχίες και αναβαθμισμένο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική θέση της χώρας ως «γέφυρα» μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας την ενίσχυση της αξιοπιστίας της.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως είπε, παραμένει ταραγμένο και απαιτεί υπεύθυνη διακυβέρνηση.

Πολιτικό μήνυμα προς τη βάση της Νέας Δημοκρατίας

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου.

Έθεσε ως κεντρικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της πορείας ανάπτυξης θα αποτελέσει βασικό κριτήριο επιλογής των πολιτών.