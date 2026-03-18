Την Κυριακή 22 Μαρτίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο τέταρτο τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ιστορία των λέξεων, τόμος Δ’ (Π-Σ)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια. Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας.

Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

Harper’s Bazaar

Η ατμοσφαιρική Μαγιόρκα προσφέρει το ιδανικό “σκηνικό” για να αναδειχθούν οι δημιουργίες με κινηματογραφική αύρα και αισθησιακή πολυτέλεια που φοράει η Valentina Sampaio στην αποκλειστική φωτογράφιση του Harper’s Bazaar Greece.

Σε µια εποχή που ισορροπεί ανάµεσα στην αβεβαιότητα και την ανάγκη για έκφραση, η µόδα επιστρέφει στο πιο ουσιαστικό της νόηµα µε ρούχα που κινούνται, χρώµατα που συγκρούονται και σιλουέτες που επαναπροσδιορίζουν το dressing up.

Νέοι σχεδιαστές στο τιμόνι των μεγάλων οίκων δημιουργούν αριστουργήματα που γεννούν το εύλογο ερώτημα “πώς να το φορέσω, ώστε να το αναδείξω καλύτερα”; Όλες οι απαντήσεις στα καίρια στυλιστικά ερωτήματα της σεζόν συγκεντρώθηκαν στις σελίδες του νέου τεύχους! Όπως επίσης και ένα κείμενο-ωδή, στο απόλυτο φετίχ της σεζόν που δεν είναι άλλο από το μεταξωτό φουλάρι.

Γενιές γυναικών έχουν επιλέξει το µικρό μεταξωτό μαντήλι ως απαραίτητο αξεσουάρ για να προσδώσουν κομψότητα και φινέτσα σε κάθε τους εμφάνιση. Αυτή την άνοιξη όµως το µαντίλι αποκτά µια πιο τολμηρή διάσταση, όπως είδαμε και στις σημαντικές πασαρέλες των μητροπόλεων της μόδας.