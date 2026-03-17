«Μάθημα» στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ) έκανε την Τρίτη το Βήμα μαζί με άλλα μέσα της Alter Ego για να μπορούν να διακρίνουν τι είναι είδηση και τι παραπληροφόρηση. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται στους φοιτητές του ΟΠΑ, έχει τίτλο «Αλήθειες για τα ψέματα: Μάθετε πώς να ξεχωρίζετε τα fake news από τις πραγματικές ειδήσεις».

Εντάσσεται σε μια ευρύτερη δράση της Alter Ego Media με στόχο να ασκηθούν οι φοιτητές στην υπεύθυνη «κατανάλωση» ειδήσεων ώστε να μην αναπαράγουν ψευδείς πληροφορίες.

Το workshop στο ΟΠΑ ξεκίνησε με την αρχισυντάκτρια του Βήματος, Τάνια Μποζανίνου, που εξήγησε τι σημαίνει εγγραμματοσύνη στις ειδήσεις και γιατί είναι σημαντική στον σημερινό καταιγισμό πληροφοριών.

Στη συνέχεια έδωσε στους φοιτητές τα επτά βήματα για να «επαληθεύουν» μια είδηση και πώς να βάζουν την κριτική σκέψη τους σε λειτουργία προτού την πιστέψουν ή την αναμεταδώσουν.

Ακολούθησε ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο Βήμα και στο Mega, ο οποίος παρουσίασε πρακτικά παραδείγματα από fake news και ψεύτικα βίντεο για τον πόλεμο στο Ιράν.

Στη συνέχεια, η κ. Μποζανίνου παρουσίασε τις θεωρίες συνομωσίας γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Τέλος, τη σκυτάλη πήρε ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος, δημοσιογράφος στο in.gr και ερευνητής του ιστορικού αρχείου Το Βήμα και Τα Νέα, ο οποίος έκανε μια αναδρομή των fake news από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος του workshop στο ΟΠΑ που θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς να ξεχωρίζετε τα deep fake, καθώς και έναν γρήγορο τρόπο για fact checking, παραδείγματα ψευδών ειδήσεων από τον πόλεμο στη Γάζα κ.ά.