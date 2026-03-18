Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ενίσχυση, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 1,5 εκατ. νοικοκυριά και το κόστος του μέτρου είναι στο 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την κυβέρνηση, έμφαση δίνεται στις οικογένειες, στα νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία, αλλά και στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια (δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρικού ρεύματος και αναγκαίων μετακινήσεων).

Εισοδηματικά κριτήρια για το «Εξοικονομώ»

Τα εισοδηματικά όρια για τα νοικοκυριά διαμορφώνονται, ενδεικτικά, ως εξής:

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων θα υλοποιηθούν με νέο απλούστερο μοντέλο. Τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις επενδύσεις ενεργειακής θωράκισης των κατοικιών τους (όπως μονώσεις, θερμοπροσόψεις, συστήματα σκίασης, αλλαγή κουφωμάτων κ.λπ.).

Στα προγράμματα «Εξοικονομώ» προβλέπεται να ενταχθούν 62.000 νοικοκυριά, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων μπορεί να ξεπερνούν και το 80%, με επιδότηση και του ΦΠΑ.

Παράδειγμα: Νοικοκυριό επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις συνολικής αξίας 24.800€, (συμπερ. ΦΠΑ). Το νοικοκυριό θα λάβει ως επιδότηση συνολικά 19.800€ και θα καταβάλει μόλις 5.000€

Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ένα μέτρο για την αλλαγή θερμοσίφωνα, με συνολικό κόστος τα 930 εκατ. ευρώ. Από αυτό θα ωφεληθούν τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, που θα αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης ή/και παροχής ζεστού νερού με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Βάσει της σχετικής απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής είτε αντλίας θερμότητας, είτε ηλιακού θερμοσίφωνα, είτε και των δύο, ενώ εκτός από το κόστος αγοράς των συσκευών θα ενισχύονται και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης. Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορεί να φθάνουν έως 80%.

Παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό προμηθεύεται αντλία θερμότητας κόστους 6.200 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 80%) και ηλιακό θερμοσίφωνα (1.240 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 40%). Θα λάβει συνολική ενίσχυση 5.450 € και θα χρειαστεί να δαπανήσει μόλις 2.000 ευρώ.

Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά

Ακόμη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει στη σύσταση του μητρώου, στο οποίο θα εγγράφονται ηλεκτρονικά όλα τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Στόχος είναι να διευκολύνεται η πρόσβαση των ευάλωτων πολιτών σε όλα τα μέτρα στήριξης και στις δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα μέλη του Μητρώου θα εφοδιάζονται με ειδική κάρτα ευάλωτου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δράσεις ενεργειακής στήριξης χωρίς γραφειοκρατία και με επιτάχυνση της διαδικασίας. Το Μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Πηγή ΟΤ