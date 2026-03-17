Το ένα έκτο του πληθυσμού του Λιβάνου έχει πάρει το δρόμο της προσφυγιάς εξαιτίας της ισραηλινής εισβολής που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται ότι θα κλιμακωθεί τις προσεχείς ημέρες. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, αναζητούν προσωρινό καταφύγιο και αν αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα έχουν μόνο δυο επιλογές: την κατεστραμμένη Συρία ή τη Μεσόγειο.

Εν μέσω αναφορών ότι οι μαχητές της οργάνωσης Χεζμπολάχ προβάλουν σθεναρή αντίσταση σε χωριά του νοτίου Λιβάνου ενώ πλήττουν ταυτόχρονα με πυραύλους το βόρειο Ισραήλ, ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ επιθεώρησε χθες μονάδες που ενισχύονται στη μεθόριο και ανήγγειλε την «εμβάθυνση των επιχειρήσεων μέχρι την επίτευξη όλων των στόχων» δηλαδή την εκρίζωση της Χεζμπολάχ, παράλληλα με την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο άλλο, μεγαλύτερο θέατρο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου ο Ζαμίρ ενέκρινε σχέδια για «διαρκείς, περιορισμένες και στοχευμένες επιχειρήσεις».

Μέχρι πού θα φτάσει η εισβολή στον Λίβανο;

Το επιτελείο του Ισραήλ διέταξε την εκκένωση ολόκληρου του νοτίου Λιβάνου μέχρι το φυσικό όριο του ποταμού Ζαχράνι, ο οποίος εκβάλει στη Μεσόγειο 9 χλμ νότια της Σιδώνας, περίπου 60 χλμ από την πρωτεύουσα Βηρυτό. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική στόχευση που έθεσε ως απώτατο όριο της εισβολής τον ποταμό Λιτάνι, έχει μετακινηθεί 10 χλμ βορειότερα, περιλαμβάνοντας τώρα περισσότερα από 50 χωριά και κωμοπόλεις, και βέβαια την πόλη της Τύρου.

Επίσης, το Ισραήλ κάλεσε ξανά τον πληθυσμό να εγκαταλείψει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Παράλληλα, ισραηλινές ειδικές δυνάμεις προσπαθούν εδώ και ημέρες να πλαγιοκοπήσουν και να ανοίξουν δρόμο για την περικύκλωση της Χεζμπολάχ, μέσω των συνόρων με τη Συρία και της κοιλάδας Μπεκάα, προς το παρόν χωρίς θεαματικά αποτελέσματα.

Βλέπει κύμα προσφύγων ο Μερτς – Η έκκληση στο Ισραήλ

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την ισραηλινή χερσαία επίθεση. Αυτή η επίθεση θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και τη δραματική έξοδο των προσφύγων» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηχώντας τον προβληματισμό και την αγωνία των ευρωπαίων εταίρων.

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στους ισραηλινούς φίλους μας: Μην πάρετε αυτό το δρόμο, θα ήταν λάθος», πρόσθεσε o Μερτς, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε εξίσου δραματικούς τόνους επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει στο Παρίσι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου

Όμως το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάνει πίσω. Απαντώντας στους φόβους των Ευρωπαίων για κατάρρευση του Λιβάνου ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε χθες το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η Ευρώπη θα έπρεπε να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την καταστροφή της Χεζμπολάχ τώρα».

Θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν θέλεις να φτάσεις κάπου, είναι φορές που πρέπει να κερδίσεις τον πόλεμο, είπε ο Χέρτζογκ ενώ χαρακτήρισε πολύ θετική τη γαλλική πρόταση.