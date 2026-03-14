Η Γαλλία καταθέτει σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, το οποίο απαιτεί από την κυβέρνηση της Βηρυτού να αναγνωρίσει το Ισραήλ – ένα βήμα χωρίς προηγούμενο. Η πρόταση, που εξετάζεται από Ισραήλ και ΗΠΑ, στοχεύει στη μείωση της έντασης, την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και την οδό για μια ιστορική συμφωνία ειρήνης, σε μια Μέση Ανατολή που «βράζει».

Το σχέδιο και οι βασικές δεσμεύσεις

Η πρόταση προβλέπει διαπραγματεύσεις υπό τη στήριξη Γαλλίας και ΗΠΑ, με στόχο την πολιτική δήλωση εντός ενός μήνα. Η Βηρυτός θα αναγνωρίσει το Ισραήλ και θα δεσμευτεί να σέβεται την κυριαρχία και ακεραιότητά του, ενώ και οι δύο πλευρές θα επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στη συμφωνία εκεχειρίας του 2024.

Αποχώρηση και διάλυση δυνάμεων

Οι λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις θα αναπτύξουν ξανά παρουσία νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ το Ισραήλ θα αποχωρήσει, εντός ενός μήνα, από τα εδάφη που κατέλαβε από την αρχή της σύγκρουσης. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ θα επαληθεύσουν τη διάλυση της Χεζμπολάχ, νότια του Λιτάνι, με διεθνή εποπτεία για τον υπόλοιπο Λίβανο.

Μόνιμη συμφωνία μη επιθετικότητας και οριοθέτηση συνόρων

Η πρόταση προβλέπει ότι ο Λίβανος θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία μη επιθετικότητας, με το Ισραήλ, εντός δύο μηνών, τερματίζοντας την επίσημη κατάσταση πολέμου από το 1948. Η τελική φάση περιλαμβάνει την οριοθέτηση των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου και Λιβάνου – Συρίας, έως το τέλος του 2026.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και οι επόμενες κινήσεις

Το Ισραήλ έχει αναθέσει στον Ρον Ντέρμερ – «δεξί χέρι» του Νετανιάχου – τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο, σε συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση. Παρά την προοπτική της γαλλικής πρότασης, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι χωρίς ισχυρή αμερικανική ηγεσία, η επίτευξη συμφωνίας παραμένει δύσκολη.

Το δημοσίευμα της Haaretz

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, τις πρώτες συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε σήμερα η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του ισραηλινού πρωθυπουργού Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την Haaretz.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, τονίζει το δημοσίευμα.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, στις 2 Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδει για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε εξαπολύσει εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 800 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, ενώ η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους κατά μήκος των συνόρων.