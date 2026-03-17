Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε σήμερα ο 23χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση, με θύμα έναν 20χρονο, στην Καλαμαριά.

Ο συλληφθείς ζήτησε εκ νέου προθεσμία και θα μεταφερθεί εκ νέου αύριο, Τετάρτη, στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, είπε ότι υπάρχει αμείωτο ενδιαφέρον «από όλο το πανελλήνιο, αλλά πρωτίστως της οικογένειας που θρηνεί τον 20χρονο νέο να μάθει και να ακούσει ποια είναι η θέση αυτού του κατηγορουμένου. […] Σήμερα, για άλλη μια φορά ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια υπερασπιστική οδό και ζήτησε να μην απολογηθεί σήμερα και κατάφερε να πάει την επόμενη μέρα».

«Υπάρχει ομερτά, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες»

Ο κ. Σπυράτος τόνισε πως η απολογία παρατείνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο κατηγορούμενος, «για να δει τι θα πει, ποια θα είναι η τελική του θέση. Η αλήθεια όμως, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μία. Όταν ένας κατηγορούμενος έρχεται και λέει την αλήθεια, την αποτυπώνει από την πρώτη, που λέμε, ειλικρινή προανακριτική του απολογία. Αυτά που είπε εν ολίγοις δεν μπορεί και να το αλλάξει».

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε ότι υπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα και μετέφερε έκκληση της οικογένειας για μαρτυρίες και πληροφορίες:

«Η οικογένεια κάνει μία έκκληση σε όλους τους παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα εμπλεκόμενα στο επεισόδιο είτε είναι πρόσωπα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν κάτι είτε από μπαλκόνι, είτε περνώντας είτε είχαν ακούσει κάτι από εμπλεκόμενα πρόσωπα, να έρθουν και να, να συνεισφέρουν σε αυτή την έρευνα. Διότι όπως είδαμε και έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι σήμερα υπάρχει μία ομερτά, υπάρχει μία σιωπή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος πάλι σήμερα δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί.»

​«Μαρτυρικός ο θάνατος – Έχασε δυόμισι λίτρα αίμα»

Χθες, Δευτέρα, ο κ. Σπυράτος, σε νέες δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, ενώ αναφέρθηκε και στην εξέλιξη των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην αυριανή απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για το φονικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του μοναχοπαιδιού της οικογένειας ήταν μαρτυρικός. «Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού: «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε».

​«Δολοφονική μανία» – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τη στάση του δράστη ως «καθ’ όλα ύποπτη», τονίζοντας το παράδοξο της επίθεσης: «Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν τους. Παρόλα αυτά, εκδήλωσε αυτή τη δολοφονική μανία. Πρέπει να μας εξηγήσει αύριο στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε, αν και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση».

Η οικογένεια, που χθες αποχαιρέτησε το παιδί της στην κηδεία, παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, ζητώντας απαντήσεις για το «γιατί». Ο κ. Σπυράτος αποκάλυψε ότι οι αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση καθώς με την άρση απορρήτου γίνονται έρευνες στα κινητά τηλέφωνα, με την ΕΛ.ΑΣ να εξετάζει τις μετακινήσεις των υπόπτων μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως εκτιμάται, θα αποκαλυφθεί αφενός το ποιοι συμμετείχαν και αφετέρου το ακριβές δρομολόγιο που ακολούθησαν.

