Στη σύλληψη ενός αστυνομικού της Άμεσης Δράσης προχώρησαν οι αρχές, μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η σύγκρουση, η οποία έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας ακριβώς μπροστά από το κτήριο της Βουλής, σημειώθηκε όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αστυνομικός συγκρούστηκε με το δίκυκλο ενός 63χρονου ημεδαπού.

Αν και οι οδηγοί διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της Αττικής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο 63χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε σήμερα το μεσημέρι.

Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει πλέον τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ πέρα από την ποινική διαδικασία και την προανάκριση που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τον πειθαρχικό έλεγχο του εμπλεκόμενου αστυνομικού.