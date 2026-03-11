Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος πεζός και να τραυματιστεί ακόμη ένας άνδρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:00 στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς.

Από την παράσυρση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 25χρονος, ενώ ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 24 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πεζοί βρίσκονταν κοντά σε στάση λεωφορείου όταν σημειώθηκε η παράσυρση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το όχημα κινούνταν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα πριν από το δυστύχημα, ενώ στο σημείο υπάρχουν επιβραδυντικά στο οδόστρωμα. Όπως αναφέρει το Mega, οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο τα οχήματα να ήταν δύο και να έκαναν κόντρες μεταξύ τους.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από την Τροχαία Θεσσαλονίκης και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.