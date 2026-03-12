Νέα εστία έντασης προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Σταύρου Παπασταύρου. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, αν και δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, εξέφρασε τη διαφωνία του για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τη Chevron. Όπως είπε, με τη ρήτρα που περιέχει το άρθρο στις συμφωνίες στη νότια Κρήτη, δημιουργούνται εντυπώσεις που «μοιάζουν με υποχώρηση ακόμη και απέναντι και παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Για πρώτη φορά προστίθεται αυτή η ρήτρα. Στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠαΣοΚ και είχε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε απαιτήσεις της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ότι είναι προβληματική η διατύπωση και δεν ενισχύει την ελληνική θέση. «Έγινε κατ’ απαίτηση της συμβαλλόμενης εταιρείας ή άλλου συνομιλητή; Είναι μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είπε πως η σημερινή συζήτηση «πατάει πάνω σε μια προσπάθεια, διορατική, στρατηγική, που σχεδιάστηκε αρκετά χρόνια πριν. Θεμέλιος λίθος; Η επιλογή του ΠαΣοΚ από το 2011 από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με Υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη. Με τον νόμο 4001 δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες, κατοχυρώθηκαν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσδιορίστηκαν τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ».

Όπως εξήγησε, «η στρατηγική μας δεν αφορούσε μόνο την έρευνα και τις επενδύσεις. Αφορούσε και την κατανομή, το πώς δηλαδή ο εθνικός πλούτος θα επιστρέφει στην κοινωνία ως κοινωνικός πλούτος».

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «η φιλοσοφία του ΠαΣοΚ» ήταν «η αξιοποίηση του εθνικού πλούτου με εθνική ανεξαρτησία, σαφείς κανόνες και κοινωνική ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά σήμερα δεν υπάρχουν στον πολιτικό σας ορίζοντα. Το μόνο που υπάρχει είναι αναξιοπιστία. Βέρτιγκο του Πρωθυπουργού. Τέτοια σταθερότητα; Τόσο ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη χώρα ή μήπως η ενεργειακή στρατηγική της χώρας εξαρτάται από τις δημόσιες σχέσεις σε πλανητικό επίπεδο του κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την πυρηνική ενέργεια. Όπως είπε, «ο ίδιος άνθρωπος ως πρωθυπουργός πριν από λίγα χρόνια δήλωνε ότι το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα με βασικό του επιχείρημα: “Πώς να μας αφορά, όταν η χώρα μας είναι σεισμογενής;”». Διερωτήθηκε απευθυνόμενος προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «κύριε Παπασταύρου, έγινε λιγότερο σεισμογενής η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αλλάξατε πολιτική για την πυρηνική ενέργεια; Τι έχει συμβεί ξαφνικά;».

Η απάντηση Σταύρου Παπασταύρου

Τον λόγο έλαβε ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», καθώς «παρασύρεται» από «μικροπολιτικές» σκοπιμότητες. «Το εθνικό είναι το αληθές. Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε 12 μήνες από τώρα, θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο. Μην σπαταλήσουμε τη βάση εθνικής συνεννόησης για μικροπολιτικούς λόγους», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας πως «είναι σαν να στεναχωριέστε που πετύχαμε εμείς αυτό που δεν πετύχατε εσείς» και καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις συμβάσεις.

Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να αναγνωρίζεται η προσφορά όλων, όχι μόνο η αφετηρία, αλλά και η διαδρομή όπως η κατάληξη, εν προκειμένω η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έκανε τον αρχικό σχεδιασμό πράξη. «Είπατε για τον κύριο Μανιάτη, είμαι ο πρώτος που αναγνώρισα την προσφορά του. Το όνομα Βενιζέλος όμως, όπως και το όνομα Σαμαράς δεν ακούστηκαν…», σχολίασε.