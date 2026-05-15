Υγειονομική βόμβα «έσκασε» στη Λέσβο όπου χιλιάδες ζώα τα οποία έχουν σφαγιαστεί λόγω αφθώδους πυρετού, θάβονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας μια περιβαλλοντική απειλή που απειλεί να τινάξει στον αέρα τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό του νησιού.

Οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας stonisi.gr από το Σκαλοχώρι αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα μιας ολιγωρίας που εξελίσσεται τους τελευταίους δύο μήνες στη Βόρεια και Δυτική Λέσβο.

Το φωτογραφικό υλικό αποκαλύπτει έναν πρόχειρο λάκκο, που ανοίχτηκε από σκαπτικό μηχάνημα σε απόσταση αναπνοής από το χωριό, όπου μέσα του πετάχτηκαν τα πτώματα 4.500 προβάτων και αιγών. Το βάθος της εκσκαφής μόλις που αγγίζει τα δύο μέτρα, με αποτέλεσμα να έχει ήδη αναβλύσει νερό μέσα στον λάκκο, γεγονός που σημαίνει ότι τα υγρά της αποσύνθεσης μολύνουν απευθείας τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Η δυσοσμία είναι αφόρητη και η υγειονομική κρίση προ των πυλών, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές σιωπούν για το αν υπάρχει επίσημη απόφαση που να νομιμοποιεί αυτή την πρακτική.

Η μεταφορά με ανοιχτά φορτηγά

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, καθώς ο μόνος εγκεκριμένος χώρος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για τέτοιες ταφές είναι ο ΧΥΤΑ στη θέση Κλεφτόβιγλα.

Παράλληλα, ο τρόπος μεταφοράς των νεκρών ζώων με ανοιχτά φορτηγά προκαλεί οργή, καθώς η πρακτική αυτή οδήγησε σε τεράστια διασπορά της νόσου από χωριό σε χωριό, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια περιορισμού του αφθώδους πυρετού.