Σε κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγήθηκε τελικά, με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν σε μηνύσεις δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών και η πέμπτη αφορά μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Τι καταγγέλλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για να μελετήσει τις πέντε συνολικά υποθέσεις που εκκρεμούν σε βάρος της και έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και αμφισβήτησε ανοιχτά τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη ΝΔ για «κατάχρηση εξουσίας» και «πρωτοφανή πολιτική μεθόδευση» και έβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης της άρσης ασυλίας της, θέτοντας θέμα ακυρότητας της διαδικασίας, επειδή, όπως είπε, μεταξύ άλλων, πρώτα της ήρθε η κλήτευση για τη συνεδρίαση και ύστερα ενημερώθηκε για τις δικογραφίες.

Το αίτημα εξαίρεσης

Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, υποστηρίζοντας ότι η στάση του δεν διασφαλίζει αμερόληπτη αντιμετώπιση. Το αίτημα απορρίφθηκε, καθώς κανένα άλλο κόμμα, πέραν της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν το στήριξε. Πιο συγκεκριμένα ΝΔ, ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα δήλωσαν «παρών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γνωστοποίησε μάλιστα πως θα μηνύσει τον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά για τα θέματα ακυρότητας που προέκυψαν, ενώ τον κατηγόρησε και για μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του Άδωνι Γεωργιάδη κατά το χθεσινό επεισόδιο στην Ολομέλεια.

«Από μικρή τα έχω βάλει με τη μαφία, αυτούς θα φοβηθώ;», έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους στο διάδρομο.

Η αντιπολίτευση, πάντως, συντάχθηκε με το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου για αναβολή της συνεδρίασης και χορήγηση περισσότερου χρόνου προκειμένου να εξεταστούν οι υποθέσεις. Η πλειοψηφία της ΝΔ απέρριψε το αίτημα, επιμένοντας να προχωρήσει η διαδικασία, γεγονός που προκάλεσε νέα έκρηξη αντιδράσεων.

Η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε τελικά τον διαχωρισμό των υποθέσεων: δύο παλαιότερες —που αφορούν μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη και δικαστικών λειτουργών— συζητήθηκαν άμεσα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις, που διαβιβάστηκαν μόλις την περασμένη Τρίτη, μετατέθηκαν για συζήτηση την προσεχή Δευτέρα.

Ποιοι και γιατί αποχώρησαν από τη συνεδρίαση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας ότι δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν μια διαδικασία που, όπως υποστήριξαν, εξελίσσεται με όρους πολιτικής σκοπιμότητας και θεσμικής βιασύνης.

Η ψηφοφορία λοιπόν κατέληξε να έχει μόνο ψήφους της πλειοψηφίας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εισηγήθηκαν υπέρ της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις υποθέσεις θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.