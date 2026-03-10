Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται το ΠαΣοΚ, με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να ρίχνονται στη μάχη των προσυνεδριακών διεργασιών, κάτι που φέρνει χαμόγελα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Την ώρα που ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Άννα Διαμαντοπούλου βρίσκονται στο Περιστέρι, η Μιλένα Αποστολάκη μιλά στο Κερατσίνι. Παράλληλα, ο Δημήτρης Μάντζος και η Μάρα Κουκουδάκη πραγματοποιούν περιοδεία στο Μαρκόπουλο, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος μαζί με τον Θανάση Γλαβίνα ταξιδεύουν στην Ξάνθη, με την Όλγα Μαρκογιαννάκη και τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη να μιλούν σε ολομέλεια στη Λάρισα.

Πρόκειται για ορισμένες μόνο από τις προσυνεδριακές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, στη σκιά της προσπάθειας για επαφή του κόμματος με τη βάση της παράταξης, επικοινωνίας του κυβερνητικού προγράμματος, αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί η Επιτροπή Διεύρυνσης, η οποία ανακοίνωσε ακόμη 35 ονόματα στελεχών που επιστρέφουν στο ΠαΣοΚ.

6.000 αιτήσεις συνέδρων

Στη Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει ικανοποίηση για τα «ήρεμα νερά» που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος, το τελευταίο διάστημα. Όπως τονίζει υψηλόβαθμο στέλεχος στο Βήμα, «το τέλος της εσωστρέφειας και η ενιαία φωνή που έχουμε, ενισχύουν το μήνυμα του ΠαΣοΚ προς την κοινωνία κι αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε». Στα ευχάριστα νέα όμως εντάσσεται και το ενδιαφέρον που υπάρχει στη βάση, για συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς έχουν κατατεθεί περίπου 6.000 αιτήσεις για συνέδρους.

Ωστόσο, στελέχη από το οργανωτικό του ΠαΣοΚ πιστεύουν πως ο αριθμός θα μειωθεί κατά 100 με 200 ονόματα και ο λόγος είναι πως το Σάββατο το βράδυ, που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος, υπήρξε μεγάλη υποδοχή ηλεκτρονικών αιτήσεων, με αποτέλεσμα το σύστημα να υπερφορτωθεί και να υπάρξουν διπλοεγγραφές σε κάποια ονόματα. Αυτές τις ημέρες, τα ονόματα αυτά εξετάζονται και καθαρογράφονται, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα την κρίσιμη στιγμή.

Ψηφίζουν όπως την προηγούμενη φορά

Στα διαδικαστικά, οι εκλογές ανάδειξης συνέδρων θα γίνουν κανονικά την Κυριακή 15 Μαρτίου, με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να ψηφίζουν στα εκλογικά κέντρα, αρκεί να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και δύο ευρώ για το κόστος της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα αναδειχθούν 4.000 σύνεδροι, με τους 200 από αυτούς να είναι από τον απόδημο Ελληνισμό. Παράλληλα, θα οριστούν περίπου 1.300 σύνεδροι αριστίνδην, ενώ, όπως εκτιμούν από τη Χαριλάου Τρικούπη, θα δοθούν περισσότερες από 5.000 διαπιστεύσεις συνέδρων, σε ένα συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή 27 Μαρτίου και «θα πραγματοποιηθεί όπως όλα τα προηγούμενα», όπως έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεχίζει η επιτροπή διεύρυνσης

Στο συνέδριο, θα υπάρξει και ένα ειδικό τραπέζι διαλόγου για εκείνους που επέστρεψαν στο ΠαΣοΚ ή επιθυμούν να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια της «επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης». Ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης ανακοίνωσε χθες ακόμη 35 ονόματα, που προστίθενται στα 44, που ήδη είχαν ανακοινωθεί, τον προηγούμενο μήνα. Τα 79 αυτά ονόματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς δείχνουν μία τάση επαναπατρισμού στελεχών, που είτε είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια προς άλλους σχηματισμούς στα αριστερά του ΠαΣοΚ, είτε είχαν παροπλισθεί. Ενώ, αξίζει να αναφερθεί πως πολλά από αυτά τα πρόσωπα στο παρελθόν είχαν στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, όμως στην παρούσα χρονική συγκυρία δε δείχνουν να ακολουθούν τη νέα του προσπάθεια.

Πρόβλημα με Κορακάκη

Στη χθεσινή λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ξεχωρίζει το όνομα του πρώην πρύτανη και υφυπουργού της κυβέρνησής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόση Πελεγρίνη, του γνωστού λαϊκού μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου, αλλά και του ηθοποιού Νίκου Βερλέκη, που έχει πλούσια καριέρα σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε όμως με τον Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος, αν και ανακοινώθηκε αρχικά από το ΠαΣοΚ, στη συνέχεια το όνομα του αφαιρέθηκε από τη σχετική λίστα, με τις δύο πλευρές να μιλούν για παρεξήγηση, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Η επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης θα συνεδριάσει με όλα της τα μέλη, την επόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σκοπός της πρώτης αυτής συνεδρίασης είναι να προγραμματίσει τις δράσεις της στο επικείμενο συνέδριο, αλλά και την περιφερειακή της διάρθρωση, που θα είναι αρκετά σημαντική στην πορεία προς τις εκλογές.

Κοινοβουλευτικές και ευρωπαικές μάχες

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και σημαντικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, μαζί με τους Παύλο Χρηστίδη, Παναγιώτη Δουδωνή και Δημήτρη Μάντζο. Ζητούν άμεσα τη διεξαγωγή εκλογών στις τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες οι έδρες μένουν κενές, μετά την απόφαση του εκλογοδικείου, που ακύρωσε την εκλογή τριών βουλευτών των Σπαρτιατών.

Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να σηκώσει τους τόνους και να τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής, για το πόρισμα που κατατέθηκε από το ΠαΣοΚ, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής.

Στο ΠαΣοΚ, οι μηχανές σε κόμμα και κοινοβουλευτική ομάδα δουλεύουν διαρκώς, ωστόσο και η ευρωομάδα φαίνεται πως κινείται ανάλογα και πως δεν ξεχνά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αύριο Τετάρτη, οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές ανοίγουν στο Στρασβούργο τον διάλογο για το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία του Γιάννη Μανιάτη. Εξάλλου την Πέμπτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει ξανά στη Βουλή, σε συζήτηση που αφορά το ζήτημα της ενέργειας.