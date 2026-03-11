Ο Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο ρύθμισης που θα απαγορεύει τη μπούρκα στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, εξήγησε ότι «η διαδικασία ξεκίνησε από τη Σέβη Βολουδάκη, για να εξεταστεί το κομμάτι που αφορά αποκλειστικά τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τις αντίστοιχες δομές».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι «οι περιπτώσεις είναι λίγες, αλλά πολλές από αυτές υποχρεούνται να φορούν τέτοια ενδυμασία, διαφορετικά θα γίνονται στόχος στοχοποίησης».

Πρόσθεσε ότι «ξεκινήσαμε μια έρευνα και έχουμε λάβει υπόψη αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, οι οποίες αναγνωρίζουν στα κράτη την ευχέρεια να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή είναι η θέση μας: εξετάζουμε συνολικά όλο το πλαίσιο και στο επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή τοποθέτηση σχετικά με την προσέγγιση που σας ανέλυσα».