Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου» τόνισε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και υπογράμμισε: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν στις 2 το μεσημέρι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

