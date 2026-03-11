Ενδιαφέρον προκαλεί η είδηση ότι προσφάτως το βρετανικό περιοδικό Time Out, ένας από τους πιο έγκριτους οδηγούς πόλης (και όχι μόνο στον διεθνή τύπο), δημοσίευσε λίστα με τις 100 καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, κατατάσσοντας τον ιστορικό κινηματογράφο Cine Paris στην Πλάκα στην 29η θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη θέση στην κατηγορία των θερινών σινεμά.

Συγκεκριμένα, το περιοδικό αναφέρει για το σινεμά που διαχειρίζεται η εταιρεία Cinobo: «Cine Paris: Ο κινηματογράφος με τα πιο εντυπωσιακά ”φώτα αίθουσας” στον κόσμο! Οι προβολές στο Cine Paris έχουν ως φόντο τον φωτισμένο Παρθενώνα. Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, αυτή η θερινή αίθουσα ιδρύθηκε αρχικά από έναν έλληνα κομμωτή που είχε ζήσει στο Παρίσι και απέκτησε τη σημερινή της μορφή τη δεκαετία του 1960. Σήμερα, το πρόγραμμα επιμελείται η ελληνική streaming πλατφόρμα Cinobo και περιλαμβάνει ένα μείγμα από ελληνικά και διεθνή κλασικά έργα, καθώς και σύγχρονες ταινίες».

Πράγματι, η αγαπημένη κινηματογραφική ταράτσα της Πλάκας, που μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής, επαναλειτούργησε το 2024 από το Cinobo, και κατάφερε να γίνει παγκόσμιο viral, από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας του εποχής. Το ίδιο βεβαίως έχει καταφέρει και το Θησείο, που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή.

Την άνοιξη του 2026, σύμφωνα με την εταρεία Cinobo, το Cine Paris θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, μετά την επαναλειτουργία του, με καθημερινές προβολές και ένα πρόγραμμα που «θα περιλαμβάνει από κλασικά αριστουργήματα και ταινίες του παρελθόντος, μέχρι νέες κυκλοφορίες και μοναδικά αφιερώματα».