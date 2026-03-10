5 το πρωί: Ο αινιγματικός Τραμπ – Το ράλι στα καύσιμα – Η ενότητα στην Κύπρο
Η κατάσταση στη Μ. Ανατολή παραμένει έκρυθμη, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν και τον πρόεδρο Τραμπ να επισημαίνει ότι ο πόλεμος θα λήξει σύντομα. Την ίδια ώρα μήνυμα ενότητας έρχεται από την Κύπρο μετά την τριμερή συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη
1
Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει αρκετά σύντομα
- «Σύντομη εκδρομή»: Σε ομιλία του σε ετήσια εκδήλωση των Ρεπουμπλικανών της Βουλής στη Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «σύντομη εκδρομή» την επίθεση στο Ιράν. Όπως είπε οι ΗΠΑ έδρασαν κρίνοντας ότι έπρεπε να εξουδετερώσουν μια σοβαρή απειλή, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει αρκετά σύντομα», αφήνοντας, όταν τελειώσει, «έναν κόσμο πιο ασφαλή».
- «Έπρεπε να είχαμε επιτεθεί νωρίτερα»: Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. «Εντός μιας εβδομάδας θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Ήταν έτοιμοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.
- Αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν: Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι επικρατεί αβεβαιότητα για το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι θα είναι οι επόμενοι επικεφαλής της χώρας», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να έχουν ρόλο στις εξελίξεις.
2
Μηνύματα Μακρόν, Μητσοτάκη από την Κύπρο
- Στήριξη στην Κύπρο: Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος, έστειλαν ισχυρό μήνυμα αποτροπής και στήριξης της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Πρόεδρο της Κύπρου στην Πάφο. Οι τρεις ηγέτες, ξεκαθάρισαν ότι οι κινήσεις των τριών χωρών είναι αμυντικές και ότι δεν μετέχουν σε καμία επιθετική ενέργεια. «Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
- Η Γαλλία τιμά τις συμφωνίες της: Ο Γάλλος πρόεδρος, αφού εξήρε την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την ελληνική πλευρά υπογράμμισε πως η Γαλλία κάνει πράξη τις αμυντικές συμφωνίες που υπογράφει. «Από τη στιγμή που δέχεται επίθεση η Κύπρος, δέχεται επίθεση η Ευρώπη» είπε.
- Τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα: Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, επιθεώρησαν τη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», συνομίλησαν με τα στελέχη της, με τον Κύπριο πρόεδρο να μπαίνει μέσα στο πιλοτήριο ενός εκ των τεσσάρων F-16 που βρίσκονται στη βάση και στη συνέχεια, με ελικόπτερο επισκέφτηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Λίγη ώρα νωρίτερα στα Κατεχόμενα είχαν φτάσει 6 τουρκικά F-16 με τον Ταγίπ Ερνογάν, να δηλώνει ότι είναι εκεί «για κάθε απειλή».
3
Παγκόσμια ανησυχία για το ράλι στα καύσιμα
- Καλπάζει η τιμή της βενζίνης: Οι προβλέψεις για τον καλπασμό της τιμής των καυσίμων αποδείχτηκαν «μετριοπαθείς», καθώς ήδη έχουν φτάσει, μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα, η τιμή της αμόλυβδης 1,832€/λίτρο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης 1,772€/λίτρο.Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,826€/λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 1,776 €/λίτρο.
- Το εφιαλτικό σενάριο: Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν τη Δευτέρα μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους στην ιστορία τους. Το μπρεντ έφτασε έως τα 119,5 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Απρίλιο, κατέγραφε άνοδο 12,2% στα 101,97 δολάρια. Ο Neil Atkinson, πρώην επικεφαλής πετρελαϊκής αγοράς στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), δήλωσε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια δυνητικά καθοριστική και άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση».
- Καθησυχαστικός ο Πιερρακάκης: «Η κατάσταση στη Μ.Ανατολή προκαλεί βαθιά ανησυχία» τόνισε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνοντας ωστόσο ότι «έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί». Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε προπαρασκευαστική σύσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία.
4
Στην Ολομέλεια το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Η διαδικασία: Σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, προσδιορίστηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.
- Το ογκώδες υλικό: H επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις περίπου 350 ωρών συνολικά, και παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων περίπου 19.000 σελίδων.
- Οι θέσεις των κομμάτων: Υπενθυμίζεται ότι η ΝΔ προτάσσει τη διαχρονικότητα του σκανδάλου, τονίζοντας ότι δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη, την ώρα που η αντιπολίτευση κρίνει το εντελώς αντίθετο και ζήτησε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
5
Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στο Παρίσι
- Διπλή αποστολή: Απόψε το βράδυ (21.45) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί στην πρώτη αναμέτρησή του επί γαλλικού εδάφους αυτή την εβδομάδα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Βεζένκοφ να ακολουθεί την αποστολή, ωστόσο η συμμετοχή του είναι αβέβαιη. Αντίθετα, εκτός θα είναι σίγουρα οι Γουόκαπ και Λαρεντζάκης.
- Το ορεκτικό: Το βράδυ αρχίζουν και οι μάχες για τη φάση των «16» του Champions League. Το ορεκτικό είναι στις 19.45 με τη Γαλατασαράι να φιλοξενεί την Λίβερπουλ. Οι Τούρκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, την ώρα που οι κόκκινοι θα αγωνιστούν εν μέσω φημών για ερχομό του Τσάβι Αλόνσο στην ομάδα από το καλοκαίρι.
- Το κυρίως πιάτο: Στις 22.00 θα διεξαχθούν τρεις αναμετρήσεις. Εκείνη που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι της Νιουκάστλ με την Μπαρτσελόνα. Από εκεί και πέρα η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Τότεναμ, ενώ η Αταλάντα υποδέχεται την Μπάγερν.
