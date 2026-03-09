Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να λαμβάνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας. Σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές ότι δεν αποφασίστηκε κάτι σήμερα, λόγω του ταξιδιού του Κυριακού Μητσοτάκη αύριο στο Παρίσι.

Οι ίδιες πηγές πάντως λένε ότι οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη δεν τίθενται στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass, αλλά μέτρα στήριξης της κοινωνίας και διαφύλαξη από φαινόμενα αισχροκέρδιας.

Πάντως, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει προφανώς σχέδιο και όταν αυτό κριθεί, ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, σε ένα σχετικά εύλογο, όχι πολύ μεγάλο, τις επόμενες μέρες, δηλαδή, χρονικό διάστημα».