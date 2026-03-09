Η ώρα για την τελική ευθεία του Champions League έφτασε. Το βράδυ της Τρίτης αρχίζει το κυρίως πιάτο των νοκ άουτ αναμετρήσεων με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τη φάση των 16.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι αυτή ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τη Λίβερπουλ. Οι Τούρκοι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σε αντίθεση με τους κόκκινους. Άλισον, Μπράντλεϊ, Έντο και Ίσακ παραμένουν εκτός και ήδη υπάρχουν σενάρια για την επόμενη ημέρα στον κόκκινο πάγκο. Ο Τσάβι Αλόνσο ετοιμάζεται να κάτσει να αναλάβει από το ερχόμενο καλοκαίρι τους Ρεντς με στόχο να τους οδηγήσει σε νέες επιτυχίες.

Στους αγώνες που θα αρχίσουν στις 22.00 ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Νιουκάστλ με την Μπαρτσελόνα. Η χρονιά είναι τραγική για τους γηπεδούχους που βλέπουν ως διέξοδο το Champions League. Ο Μέρφι είναι αμφίβολος, ενώ εκτός είναι δεδομένα οι Γκιμαράες, Μίλεϊ και Σαρ. Προβλήματα, όπως σε όλη τη χρονιά, αντιμετωπίζει και η Μπαρτσελόνα. Μπαλντέ, Κρίστενσεν, Ντε Γιονγκ, Γκάβι και Κουντέ, ενώ αμφίβολος είναι και ο Μπερνάλ.

Από εκεί και πέρα η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Τότεναμ, ενώ η Αταλάντα υποδέχεται την Μπάγερν.

Οι πιθανές ενδεκάδες στις αναμετρήσεις

Γαλατασαράι: Τσακίρ, Μποέ, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Τορέιρα, Λεμινά, Αλπέρ, Σάρα, Λανγκ, Οσιμέν

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φρίπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, , Σζομποσλάι, Χάκπο, Εκιτικέ

Αταλάντα: Καρνεσέτσι, Κοσουνού, Χιεν, Κολάσινατς, Ζαπακόστα, Πάσαλιτς, Ντε Ρουν, Μπερναστσόνι, Σάμαρντζιτς, Σκαμάκα

Μπάγερν: Ούρμπιγκ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Τα, Μπίσχοφ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Μουσιάλα, Λουίς Ντίαζ, Κέιν

Νιουκαστλ: Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ, Τιό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα, Γκόρντον, Μπαρνς

Μπαρτσελόνα: Γκαρσία, Έρικ Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Κασάδο, Γιαμάλ, Φερμίν, Ραφίνια, Λεβαντόβσκι

Ατλέτικο: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνι, Κόκε, Καρντόσο, Λούκμαν, Άλβαρες, Σόρλοθ

Τότεναμ: Βικάριο, Ντάνσο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Γκάλαγκερ, Παλίνια, Γκρέι, Σίμονς, Σολάνκε, Μουανί

Το πρόγραμμα των αγώνων του Champions League

Τρίτη 10 Μαρτίου