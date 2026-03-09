Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί εκτός έδρας την Τρίτη (10/3) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα να φεύγει την Δευτέρα (9/3) από την Ελλάδα για να βρεθεί στη Γαλλία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την κατάσταση του Σάσα Βεζένκοφ και απάντησε πως η συμμετοχή του στα επερχόμενα ματς με Παρί και Μονακό είναι ερωτηματικό και θα το πάνε μέρα με τη μέρα.

Αντίθετα, την αποστολή δεν ακολουθήσαν ούτε ο Τόμας Γουόκαπ, αλλά ούτε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοφ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια του Ολυμπιακού: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Πλέον έτσι όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τον έλεγχο του ρυθμού με την Παρί και τους γκαρντ της ομάδας του: «Είναι σημαντικό ότι σιγά – σιγά είναι και οι δύο υγιείς ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».