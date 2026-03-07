Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες βράδυ, Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην Τρίπολη. Γυναίκα αστυνομικός σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμό στο διαμέρισμά της, στην οδό Παναγιώτη Δεκάζου.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από το εγκλημάτων κατά ζωής. Την ώρα του πυροβολισμού στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της, επίσης ένστολος, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η άδεια οπλοφορίες είχε αφαιρεθεί από τον σύζυγό της καθώς αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα.

Στοιχεία και μαρτυρίες

Σύμφωνα με τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και άρχισαν τη συλλογή στοιχείων, ενώ παράλληλα αναζητούν μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην Τρίπολη. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η αστυνομικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.