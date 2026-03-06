Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι Αρχές για τον 15χρονο Γάλλο μαθητή που άφησε χθες (5/3) την τελευταία του πνοή όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ομόνοια.

Αν και όλα τα σενάρια ερευνώνται εκείνο που συγκεντρώνει, για την ώρα, κάποιες πιθανότητες, είναι εκείνο του δυστυχήματος. Όμως ερευνάται ακόμα και το σενάριο της αυτοχειρίας και για αυτό οι αστυνομικοί συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις, ενώ αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι συμμαθητές του βρίσκονται σε σοκ αφού μια σχολική εκδρομή από την Γαλλία μετατράπηκε σε τραγωδία.

Εκτός από τις καταθέσεις και πιθανό οπτικό υλικό που θα εντοπιστεί, φως στην υπόθεση, ενδεχομένως, αναμένεται να πέσει από την ιατροδικαστική εξέταση αλλά και από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν ώστε να διαπιστωθεί εάν ο ανήλικος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.