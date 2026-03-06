Αγγίζει πια τα όρια του μεταφυσικού! Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον καλύτερό του παίκτη, απουσίαζαν δύο γκαρντ του, είδε τον Φουρνιέ να μένει χαμηλά, αλλά νίκησε για 11η συνεχόμενη φορά τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague!

Οι Πειραιώτες ήταν εξαιρετικοί από την πρώτη περίοδο, έκαναν μια κοιλιά στην τρίτη, αλλά τελικά πήραν μια νίκη που άξιζαν, αφού έπαιξαν ομαδική άμυνα και πήραν πολλά από πολλούς. Ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 13, ακολούθησε ο Μιλουτίνοφ με 12, ενώ οι Ντιλικίνα – Τζόσεφ έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις.

Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ναν των 20 πόντων (αλλά και 6 λαθών), όμως το τριφύλλι δεν είχε το απαραίτητο βάθος.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα στο ντέρμπι. Η άμυνά του ήταν γεμάτη ενέργεια και ήταν αρκετά εύστοχος, ενώ ο Μιλουτίνοφ εκμεταλλευόταν την υπεροχή του, τόσο κόντρα στον Χολμς, όσο και κόντρα στον Μήτογλου.

Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 20-13, με τον Ολυμπιακό να χάνει πολλές ευκαιρίες να ξεφύγει περαιτέρω, χάνοντας βολές και ελεύθερα τρίποντα. Η άμυνά του, πάντως, ήταν εξαιρετική.

Με φανταστικό μπάσκετ, οι Πειραώτες κράτησαν χαμηλά τον ΠΑΟ. Ενα τρομερό τρίποντο του Ντιλικίνα μετά από… Μάτζικ πάσα του Τζόουνς, ανέβασε τη διαφορά στους 14 (29-15) και ανάγκασε τον Αταμάν να πάρει τάιμ άουτ. Το ημίχρονο τελείωσε στο 40-19, με τον ρυθμό να χαλάει προς το τέλος.

Ο Ναν μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε… μόνος του στους πέντε μέσε σε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. Με τη διαφορά στους έξι, ο Χολμς έφτασε τα τέσσερα φάουλ, αλλά δεν αποχώρησε, καθώς ο Φαρίντ είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Λίγο αργότερα τη θέση του πήρε ο Μήτογλου.

Ο Φουρνιέ έκανε το δικό του βήμα παραπάνω και η διαφορά ανέβηκε ξανά στα διψήφια με δικό του τρίποντο. Ωστόσο, δύο σερί τρίποντα των Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου άλλαξαν ξανά τα δεδομένα. Το σερί συνεχίστηκε και η διαφορά έπεσε στους δύο. Πίτερς και Παπανικολάου απάντησαν για να στείλουν τον Ολυμπιακό στο +7.

Με τη διαφορά στους έξι στο λεπτό, Τζόουνς και Σλούκας είχαν αψιμαχία. Αμφότεροι χρεώθηκαν με τεχνική ποινή κι ο Σλούκας μείωσε στους τέσσερις με τις βολές του. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 58-56.

8:26 πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε για πρώτη φορά. Ο Τζόσεφ απάντησε άμεσα με τρίποντο. Ο Χουάντσο έφτασε τα τέσσερα φάουλ και τη θέση του πήρε ο Χολμς. Ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού ζεστάθηκε και ήταν πρωταγωνιστής στο μικρό σερί που ανέβασε τη διαφορά στους έξι.

Ο Ντόρσεϊ έβαλε τεράστια τρίποντα, οι άμυνες βγήκαν και το ερυθρόλευκο ξέσπασμα ανάγκασε τον Αταμάν να πάρει τάιμ άουτ στο 75-66. Ο Ναν απάντησε με τρίποντο και ο Χέιζ Ντέιβις συμπλήρωσε με βολές, ρίχνοντας τη διαφορά στους τέσσερις. 2:24 πριν το τέλος ο Ντόρσεϊ αποσύρθηκε και τη θέση του πήρε ο Φουρνιέ.

Με το σκορ στο 77-73, ο Μήτογλου μπήκε αντί του Χολμς και ο ΜακΚίσικ έβαλε δύο βολές. Στο παρκέ πέρασε και ο Σλούκας.

Στο 1:04, ο Οσμάν πήγε στις βολές και έκανε το σκορ 79-75 βάζοντας 2/2. Ο Χέιζ Ντέιβις έκανε άμεσα φάουλ στον Ντιλικίνα, που πήγε κι αυτός τις βολές, κάνοντας επίσης 2/2.Μετά το τάιμ άουτ, ο Ναν σκόραρε από κοντά , αλλά ο Γουόρντ απάντησε ανάλογα.

Στα 36 δευτερόλεπτα, ο Γκραντ κέρδισε φάουλ από τον ΜακΚίσικ και έβαλε 1/2, όμως ο Παναθηναϊκός κέρδισε την κατοχή με επαναφορά. Ο Ναν προσπάθησε να εκτελέσει για τρεις, αλλά έκανε βήματα.

Με 16.2 στο ρολόι και με το σκορ στο 83-78, ο Μιλουτίνοφ πήγε στις βολές. 2/2 και 85-78! Ο Ναν εκτέλεσε άστοχα, ο Ντέιβις πήρε ριμπάουντ και σκόραρε για δύο.

Ο Πίτερς κέρδισε βολές στα 9.7 και έβαλε τη μία. Τέλος!