Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη, που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά από ενέργειες της Euroleague και της χορηγού εταιρίας, σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, ναυλώθηκε πτήση charter, η αποστολή πέταξε στην Κωνσταντινούπουλη και από εκεί οδικώς επέστεψαν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Στο Άμπου Ντάμπι παραμένουν 13 γονείς και μέλη της αποστολής, με άγνωστη την ημερομηνία επιστροφής αναφέρει το thesspost.gr. Το πούλμαν άφησε την αποστολή έξω από το Παλαί ντε σπορ, όπου περίμεναν οικογένειες των αθλητών

«Όλα τα παιδιά ήταν καλά»

O general manager K18 και αρχηγός αποστολής Νίκος Τζώρας είπε: «Ανακούφιση και ασφάλεια, είμαστε όλοι στο σπίτι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ολα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειες τους. Το κύριο μέλημα μας να επιστρέψουν κι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μείνει πίσω, γονείς των παιδιών και κάποιοι συνοδοί της αποστολής. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες στιγμές που ήταν ανησυχητικές από εκεί και πέρα ήμασταν ασφαλείς όλοι μέσα στο ξενοδοχείο. Όλα τα παιδιά ήταν καλά».

«Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές»

Η μητέρα του Ιωσήφ Συμεωνίδη, Θεοδώρα Μπαλάκα δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά έρχονται πίσω σε μας, ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέδραμαν για την ασφαλή επιστροφή τους. Μιλούσαμε, είχαμε τακτική επικοινωνία, τα παιδιά ήταν πολύ καθησυχαστικά, δεν αντιλαμβάνονταν αυτό που αντιλαμβανόμασταν εμείς, από μακριά. Τα φύλαξαν όσο καλύτερα γινόταν. Φυσικά είχαν κι αυτά άγχος, αγωνία, ήταν στιγμές που ηχήσουν οι συναγερμοί έπρεπε να κατέβουν κάτω στα υπόγεια» είπε.

«Ήμουν εν ώρα εργασίας όταν το πληροφορήθηκα, όταν μίλησα με τον μπαμπά του Ιωσηφ και μου είπε μην τρομάξεις, έχει γίνει κάτι, φαντάστηκα ότι τραυματίστηκε, κι όταν άκουσα για τραυματισμούς… δεν περιγράφεται. Ήταν εφιάλτης» πρόσθεσε.

«Παγώσαμε»

Από την πλευρά της η Βασιλική Τσιάτσου, μητέρα του Μάριου Μεσσηνιώτη, μίλησε για το πώς ενημερώθηκαν ότι το Άμπου Ντάμπι δέχτηκε επίθεση από το Ιράν.

«Εμείς βλέπαμε live τον αγώνα του Σαββάτου και ξαφνικά είδαμε ότι έγινε διακοπή, αντιληφθήκαμε ότι κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει. Κατευθείαν ανοίξαμε τα δεδομένα μας να δούμε τι συμβαίνει στα σάιτ και είδαμε ότι αναφερόταν σε βομβαρδισμούς στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί παγώσαμε, δεν είμαστε μαθημένοι σαν χώρα σε τέτοιες καταστάσεις. Μας διαβεβαίωναν οι γονείς ότι είναι σε ασφαλή χώρο».

«Ευτυχώς η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος»

Ο Χάρης Παπαγεωργίου Πρόεδρος ΚΑΕ ΑΡΗΣ σημείωσε «ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής . Ως συνέπεια αυτών ήταν η μεγάλη περιπέτεια που πέρασε η αποστολή του Άρη στο Άμπου Ντάμπι που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος . Προσωπικά αλλά και μέρος της διοίκησης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Eurolegue, το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τις πρεσβείες μας στο Άμπου Ντάμπι και την Κωνσταντινούπολη που έκαναν τα πάντα ώστε να έχουμε την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στην Θεσσαλονίκη»

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, μιλώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης τόνισε πως «δεν είναι στιγμές για πολλά λόγια, είναι στιγμές για πράξεις. Βλέπετε τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Πρώτο μέλημα ήταν να γυρίσουν τα παιδιά ασφαλείς. Δεχτήκαμε το τηλέφωνο χθες το βράδυ για τις πτήσεις, που έφτασαν τα παιδιά Κωνσταντινούπολη και έδρασε γρήγορα η Ελληνική Κυβέρνηση, έδειξε τα αντανακλαστικά της, γύρισαν με λεωφορείο που θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερη επιλογή και από κει και πέρα η σκέψη όλων είναι να γυρίσουν όλοι οι Έλληνες».