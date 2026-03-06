Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη εστιάζει σε δύο υποθέσεις που συγκλονίζουν:
Το «Τούνελ» παραμένει στη Λακωνία και το θρίλερ του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.
- Τα στόματα ανοίγουν για τα καλά. Η έρευνα φωτίζει άγνωστες πτυχές και τα πρόσωπα που κρύβονται στο σκοτάδι.
- Τα κομμάτια στο παζλ του δυσεπίλυτου γρίφου της εξαφάνισης μπαίνουν, ένα – ένα, στη θέση τους και η ώρα της αλήθειας πλησιάζει…
Ποιοι ήθελαν να εξαφανίσουν τον ρεμπέτη και γιατί;
Η Θεσσαλονίκη τον ψάχνει και τα στοιχεία που έρχονται στο φως σοκάρουν.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη