Η σιλουέτα του Σάτια Ναντέλα χανόταν μέσα στο εκτυφλωτικό λευκό της γιγαντιαίας οθόνης που βρισκόταν ακριβώς πίσω του. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, περισσότερο και από τον ίδιο τον πρόεδρο και CEO της Microsoft, μεγαλύτερη σημασία είχαν οι λέξεις που κάλυπταν σχεδόν όλο το ύψος του: «Empower every person and every organization on the planet to achieve more».

Όπως ήταν αναμενόμενο η εναρκτήρια ομιλία του για το Microsoft ΑΙ Tour στο Λονδίνο προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλης της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ελίτ της χώρας – και όχι μόνο αυτοί. Περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες γέμισαν την κεντρική σκηνή του αχανούς ExCel, αφού πρώτα είχαν σχηματίσει μια ουρά χιλιομέτρων για να φτάσουν στο συνεδριακό κέντρο. Δεν πρόκειται για λεκτική υπερβολή, μα για την μόνη ακριβή έκφραση προκειμένου να περιγράψουμε το πλήθος που ήθελε να βρεθεί στην ομιλία αλλά και στην εκδήλωση. Το ΒΗΜΑ ήταν το μοναδικό δημοσιογραφικό μέσο της ηπειρωτικής Ευρώπης που την παρακολούθησε από κοντά.

Η προσμονή ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Άντι άλλου βιογραφικού, θα μπορούσαμε να δανειστούμε την πρόταση που χρησιμοποίησε το TIME: «Ο Ναντέλα διαμορφώνει το μέλλον». Είναι μια σημαίνουσα προσωπικότητα, όχι μόνο για τα μέτρα και τα σταθμά ενός τεχνολογικού κολοσσού με αξία άνω του 1τρις δολαρίων, αλλά και για την ιστορία της καινοτομίας τα τελευταία 30 χρόνια. Αν το μέλλον μας καθορίζεται από τις ιδέες και τις αποφάσεις ορισμένων ανθρώπων, τότε ο Ναντέλα είναι ανάμεσά τους. Και είναι αισιόδοξος για αυτό το μέλλον.

Ίσως το ίδιο το μέλλον να διαφωνούσε μαζί του, έτσι όπως διαγράφεται μέσα από τις διαδοχικές και αλληλεπικαλυπτόμενες κρίσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε μαζί. Για την ακρίβεια, πρώτα θα το μάθει ένας AI agent και έπειτα θα το μεταφέρει και σε εμάς με το πρώτο σχετικό prompt που θα του δώσουμε.

Στην εποχή των AI agents

Ο Ναντέλα μάς προσκάλεσε να βαδίσουμε σε ένα δρόμο που έχει οραματιστεί μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια, παρόλα αυτά ακόμα και για τον ίδιο είναι πολύ δύσκολο να τον προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια. Έναν ανάλογο δρόμο, προσαρμοσμένο στην ελληνική αγορά, ανέδειξε και το AI Summit της Microsoft στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι AI agents, μοντέλα που θα λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Θα δουλεύουν για εμάς, δίχως κάθε φορά να χρειάζεται να τους δίνουμε κάποια εντολή. Θα δουλεύουν ακόμα και όταν κοιμόμαστε, θα γράφουν κώδικα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ, θα ολοκληρώνουν εργασίες ημερών μέσα σε ελάχιστη ώρα.

Το πρώτο άμεσο κέρδος της νέας εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, η απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων και κατά συνέπεια η αύξηση της αποδοτικότητας. Είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, όμως όχι η μοναδική που προκύπτει από τις νέες προκλήσεις που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από το γραφείο στο ιατρικό εργαστήριο

Αν αφήσουμε τη βολή του λάπτοπ μας και πάμε στις αίθουσες των ιατρικών εργαστηρίων τότε θα αποκαλυφθεί μπροστά μας ένας κόσμος θαυμαστός. Για μερικά λεπτά, ο Ναντέλα μας έδωσε μερικά στιγμιότυπα αυτού του κόσμου, μιλώντας για το GigaTime, ένα πολυτροπικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο αξιοποιεί τα αποτελέσματα από τα «κοινά» ιστολογικά πλακίδια, στα οποία το δείγμα ιστών έχει χρωματιστεί με αιματοξυλίνη-ηωσίνη, και τα μεταφράζει σε πολύ πιο εξελιγμένες απεικονίσεις, όπως είναι η miF (πολυπαραμετρική ανοσφθορίζουσα απεικόνιση).

Η miF χρησιμοποιείται στην ανοσοθεραπεία καρκινοπαθών και είναι πολύ λεπτομερής, καθώς δίνει μια πλήρη εικόνα του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, δείχνοντας όχι μόνο ποιες πρωτεΐνες υπάρχουν, αλλά και τη χωρική τους διάταξη και αλληλεπίδραση.

Είναι μια μέθοδος κοστοβόρα και χρονοβόρα, μα πολύτιμη. Οι γιατροί βρίσκουν τη «γραμματική» του μικροπεριβάλλοντος του όγκου μέσα από την miF και έτσι μπορούν να εκτιμήσουν πώς θα ανταποκριθεί ένας όγκος στην ανοσοθεραπεία. Το GigaTime, το οποίο είναι ελεύθερο για κάθε νοσοκομείο και ερευνητή στον κόσμο, δημιουργεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εικονικούς ψηφιακούς χάρτες του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές στη μελέτη και αντιμετώπιση των καρκινικών νόσων.

Με ένα τέτοιο μοντέλο, οι γιατροί και οι ειδικοί μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα πώς θα ανταποκριθεί και θα ωφεληθεί ένας ασθενής στην ανοσοθεραπεία και πώς μπορεί να αυξηθεί το προσδόκιμό του.

Μπορεί η ΤΝ να φτιάξει έναν θετικό κόσμο;

Για 40 περίπου λεπτά ο Ναντέλα παρουσίασε μια πολύ ενθαρρυντική μελλοντική εκδοχή του κόσμου μας -κόντρα στο αβέβαιο παρόν. Κι αν είναι πρακτικά αδύνατο για κάποιον να έχει έστω και μια αδρή εικόνα των κατακλυσμιαίων εξελίξεων στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτό δεν αναιρεί το καθοριστικό κομμάτι της γοητείας της: βρίσκεται ταυτόχρονα στη μικρή κλίμακα της καθημερινότητάς μας, τόσο οργανικά ενταγμένη ώστε να μην την αναγνωρίζουμε, αλλά και στη μεγάλη κλίμακα της έρευνας.

Με μια πρώτη ματιά, έχει διαφορετική βαρύτητα η ευκολία με την οποία μπορούμε πια να εκτελούμε εργασίες στο excel ή να γράφουμε γραμμές επί γραμμών κώδικα συγκριτικά με την ανάπτυξη μιας εργαστηριακής μεθόδου που θα σώσει τις ζωές των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, το αποτύπωμα, άλλοτε πιο έντονο άλλοτε λιγότερο είναι κοινό: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει πρώτα εμάς και μέσα από αυτή την αλλαγή μεταβάλλει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εργασία, την επιστήμη, τη γνώση, την εξέλιξη.

Να πετύχουμε περισσότερα -αυτός είναι ένας ευγενής στόχος για την ανθρωπότητα. Ωστόσο σήμερα, ανάμεσα σε συγκρούσεις, ανισότητες και διακρίσεις, οφείλουμε να διεκδικήσουμε τις συνθήκες ώστε το «εμείς» να ισχύει για όλους με τους ίδιους όρους.

Κι αυτό δεν είναι ακόμα prompt που θα απαντήσει το ChatGPT.