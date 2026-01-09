Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της ψηφιακής υγείας προχώρησε η OpenAI, λανσάροντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μια νέα, εξειδικευμένη λειτουργία του ChatGPT.

Το νέο εργαλείο επιτρέπει στο chatbot να αναλύει ιατρικά αρχεία και δεδομένα ευεξίας για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, προκαλώντας ωστόσο έντονη ανησυχία στους ακτιβιστές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Πώς λειτουργεί το «ChatGPT Health»

Η εταιρεία καλεί τους χρήστες να διαμοιραστούν τα ιατρικά τους αρχεία, καθώς και δεδομένα από δημοφιλείς εφαρμογές άσκησης και υγείας, όπως το Apple Health, το Peloton και το MyFitnessPal. Στόχος είναι η παροχή πιο σχετικών και εξατομικευμένων απαντήσεων σε ερωτήματα υγείας, τα οποία ήδη θέτουν εβδομαδιαίως πάνω από 230 εκατομμύρια χρήστες στην πλατφόρμα.

Η OpenAI διευκρίνισε ρητά ότι η λειτουργία αυτή σχεδιάστηκε για να «υποστηρίζει και όχι να αντικαθιστά την ιατρική περίθαλψη», τονίζοντας πως δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία.

«Σινικό Τείχος» στα δεδομένα υπόσχεται η εταιρεία

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες, η OpenAI ανακοίνωσε ότι το ChatGPT Health διαθέτει «ενισχυμένη προστασία ιδιωτικής ζωής». Συγκεκριμένα:

Οι συνομιλίες υγείας θα αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες αλληλεπιδράσεις.

Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ενστάσεις για την ιδιωτικότητα

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οργανώσεις προστασίας δικαιωμάτων εκφράζουν τον προβληματισμό τους. Ο Andrew Crawford, στέλεχος του Κέντρου για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία (Center for Democracy and Technology), χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας» την ύπαρξη απόλυτων διασφαλίσεων.

«Καθώς η OpenAI εξερευνά τη διαφήμιση ως επιχειρηματικό μοντέλο, είναι κρίσιμο να υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων υγείας και των “αναμνήσεων” που συλλέγει το ChatGPT από άλλες συνομιλίες», προειδοποίησε ο Crawford.

Ο ίδιος τόνισε ότι στις ΗΠΑ, η απουσία αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου σημαίνει ότι πολλές εταιρείες που δεν δεσμεύονται από κανόνες απορρήτου, «θα συλλέγουν και θα μοιράζονται τα δεδομένα υγείας των ανθρώπων», θέτοντας σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες.

Ανταγωνισμός και Ευρώπη

Ο Max Sinclair, CEO της Azoma, περιέγραψε την κίνηση ως «καθοριστική στιγμή» που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τόσο τη φροντίδα ασθενών όσο και το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων. Όπως σημείωσε, η τεχνολογία αυτή αποτελεί «σημείο καμπής» για την OpenAI στον ανταγωνισμό της με το Gemini της Google.

Προς το παρόν, η λειτουργία διατίθεται μόνο σε μια μικρή ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ μέσω λίστας αναμονής. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση κυκλοφορία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία, όπου ισχύουν αυστηροί κανόνες (GDPR) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.