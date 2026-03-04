Όλο και βαθύτερα στο χάος ενός περιφερειακού πολέμου βυθίστηκε η Μέση Ανατολή κατά την τέταρτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Με τις επιχειρήσεις και τα πλήγματα εκατέρωθεν να μην εμφανίζουν σημάδια περιορισμού ή κούρασης, αλλά αντίθετα κλιμάκωσης, στην εξίσωση προστέθηκαν σήμερα το άνοιγμα του μετώπου του Ισραήλ με τον Λίβανο ενάντια στην Χεζμπολάχ, ενώ σημαντική ανησυχία προκαλεί η διεύρυνση της επιλογής των στόχων από την πλευρά του Ιράν, αλλά και από την πλευρά του Ισραήλ.

Οι κινήσεις των τριών πλευρών μέσα στη μέρα

Η επιλογή του Ισραήλ να πλήξει το κτήριο του Συμβουλίου των Σοφών του Ιράν με στόχο να «παρέμβει» στην εκλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τους 88 ανώτερους κληρικούς του Συμβουλίου, αλλά και οι αναφορές για πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, λειτουργούν σαν μηνύματα ότι η ισραηλινή ηγεσία δεν έχει σκοπό να αλλάξει τους σχεδιασμούς της και ότι προχωράει όλο και πιο βαθιά.

Από την άλλη πλευρά, η ιρανική ηγεσία παρά το σοκ του πρώτου 24ώρου με τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσπαθεί να δείξει ότι είναι σαφέστατα πιο ανθεκτική από ότι πιστεύει η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ (προχωρώντας τις διαδικασίες εκλογής του διαδόχου του Χαμενεΐ, που πιθανότατα είναι ο Μοτζντάμπα Χαμενεΐ ο δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ) ενώ παράλληλα διευρύνει τις επιλογές στόχων της και πέραν των αμιγώς στρατιωτικών, πλήττοντας το προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι.

Όσο για τις ΗΠΑ, περιορίστηκαν σε ανακοινώσεις σχετικά με το πόσα πλήγματα έχουν πραγματοποιήσει και πόσους στόχους έχουν πετύχει, με τον Ντόναλντ Τραμπ όμως να κάνει καίριες παρεμβάσεις (όσο δεν λοιδωρούσε τον Κιρ Στάρμερ για την αρχική του άρνηση να δώσει βάσεις και δεν απειλούσε την Ισπανία για την στάση της να μην παρέχει βάσεις για τα πλήγματα στο Ιράν). Ο Τραμπ προκάλεσε «σεισμό» στην Μέση Ανατολή όταν αποκαλύφθηκε ότι ετοιμάζεται να στηρίξει «ένοπλες οργανώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης», όπως επί παραδείγματι τους Κούρδους του Ιράν, ενώ αργότερα αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση του ότι το αμερικανικό Ναυτικό είναι έτοιμο να συνοδεύσει δεξαμενόπλοια για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κύπρος και οι ανακοινώσεις από Μακρόν – Στάρμερ

Στο κάδρο της σύγκρουσης εκ των πραγμάτων μπήκε πιο έντονα σήμερα και η ευρωπαϊκή πλευρά, με την Κύπρο να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά από τα περιστατικά με τα drones στο Ακρωτήρι. Έτσι τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει την Κύπρο για την ασφάλεια της, πλαισίωσαν αντίστοιχες αποφάσεις και ανακοινώσεις τόσο από την Γαλλία, όσο και από την Βρετανία, με τους Στάρμερ και Μακρόν να ανακοινώνουν την αποστολή σημαντικών ναυτικών δυνάμεων για την προστασία του νησιού, αλλά και εναέριων, αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών μέσων.

Ανησυχία στις αγορές, τρόμος για τις τιμές της ενέργειας

Την ίδια στιγμή πάντως, συνεχίστηκε το αρνητικό κλίμα στις αγορές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα ξένα χρηματιστήρια, ενώ παράλληλα η ανησυχία για την ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου άρχισε να παίρνει διαστάσεις πανικού, με αρκετούς να αναφέρουν ότι το όλο ζήτημα μπορεί να αναγκάσει την Ευρώπη να άρει τους περιορισμούς της στο ρωσικό φυσικό αέριο.