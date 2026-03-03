Νέα επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης δίπλα στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι επλήγη αργά το βράδυ της Τρίτης από drone, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν ιρανικής προέλευσης.

Αρχικά, πηγή που επικαλείτο το CNN ανέφερε πως στόχος ήταν το ίδιο το προξενείο, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε αργότερα ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέπεσε στο πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σε μια ανάρτηση στο X, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε αργότερα ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από «συμβάν σχετικό με drone», είχε σβήσει και κανείς δεν είχε τραυματιστεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης.

WATCH: Moment Iranian drone hits the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/tSXfHdU1tV — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026