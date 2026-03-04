Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την Κύπρο να βιώνει ήδη καταστάσεις συναγερμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) δημοσίευσε ένα κατατοπιστικό βίντεο, με «οδηγίες προς ναυτιλλομένους», στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Σε αυτό το σύντομο βίντεο, ο ΕΕΣ υπενθυμίζει τα 15 απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους, ώστε να αντιμετωπίσουν χωρίς προβλήματα καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τις πρώτες 72 ώρες.

Η λίστα με τα απαραίτητα

Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.). Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.). Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.). Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν). Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια). Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι). Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου. Παιχνίδια για να περνά η ώρα. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.). Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Τα καταφύγια της χώρας

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε διαβιβάσει στη Βουλή, τον περασμένο Νοέμβριο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, για την τρέχουσα κατάσταση των υποδομών προστασίας του άμαχου πληθυσμού σε συνθήκες κρίσεων, που αφορούν και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω γεωπολιτικών ή στρατιωτικών εξελίξεων, η χώρα μας διαθέτει 2.892 καταφύγια, χωρητικότητας σχεδόν 2 εκατ. ανθρώπων (με δυνατότητα αύξησης αυτής κατά 30%)».

Η ευθύνη για τη διατήρηση αυτών των χώρων είναι μοιρασμένη. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναλάβει τη συντήρηση των δημόσιων χώρων, ενώ οι ιδιώτες ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για τους δικούς τους χώρους, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ετοιμαστούν για επιχειρησιακή χρήση μέσα σε μόλις 24 ώρες αν παραστεί ανάγκη.

Εδώ μπορείτε να πλοηγηθείτε στον διαδραστικό χάρτη με τα καταφύγια ανά την Ελλάδα.