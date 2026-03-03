Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν», προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ θα στοχοποιηθεί με «ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» στον Λίβανο.

«Συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με σφοδρότητα. Οι πιλότοι μας πετούν πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη, καθώς και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έκανε ένα σοβαρό λάθος όταν επιτέθηκε σε εμάς. Έχουμε ήδη απαντήσει με δύναμη και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

Μαζικά ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν, τέταρτη ημέρα του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την παραγωγή όπλων, ιδίως βαλλιστικών πυραύλων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Διευκρίνισε επίσης ότι στοχοθέτησε «δεκάδες στόχους που συνδέονται με το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και χώρων αποθήκευσης» στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα σήμερα πως ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Σοφών, νότια της Τεχεράνης. Πρόκειται για έναν θεσμό επιφορτισμένο με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επίσης μετέδωσαν πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.