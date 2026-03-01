Καθώς η πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν φτάνει στο τέλος της – χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν κατά την διάρκεια της νύχτας – ένας πρώτος απολογισμός των καταστροφών είναι ενδεικτικός:

Αρχικά να σημειωθεί πως ανώνυμη ισραηλινή πηγή δήλωσε στην Wall Street Journal πως η ακριβής ώρα των πληγμάτων βασίστηκε στο πότε συναντιούνταν ανώτατα στελέχη της ιρανικής ηγεσίας. Κάτι που δείχνει προγραμματισμό εβδομάδων, αν όχι μηνών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην επίθεση συμμετείχαν 200 αεροσκάφη, χτυπώντας 500 στόχους, την μαζικότερη κινητοποίηση της IAF στην ιστορία. Οι αμερικάνικες ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τα μέσα που διατέθηκαν για τα πλήγματα, ωστόσο γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Tomahawk και πύραυλοι από μαχητικά F-35 και F/A 18.

Από εκεί και πέρα, οι βασικές περιοχές του Ιράν που δέχθηκαν πλήγματα είναι η Τεχεράνη, το Καμπρίζ, η Ούρμια, το Ζανγιάν, το Καράτζ, το Κομ, το Κερμανσάχ, το Ισφαχάν, το Σιράζ, το Μινάμπ και το Μπουσέρ, όλα στο κεντρικό και κεντρο-δυτικό Ιράν.

Το Ιράν ανταπέδωσε και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ επιβεβαίωσαν ότι πύραυλοι έπληξαν το έδαφός τους. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Ιορδανία και το Κατάρ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους.

Η Washington Post επιβεβαίωσε τουλάχιστον μία επίθεση στο αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Video shows the moment an Iranian missile struck a United States military base in Bahrain. The strike was part of Iran’s retaliation for Israel–US attacks across Iran. pic.twitter.com/MULyrU80zf — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 28, 2026

Το Ισραήλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα και οι πολίτες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια. Βίντεο που είδαν την δημοσιότητα δείχνουν πλήγματα και σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι και ουρανοξύστη στο Μπαχρέιν.

Those who moved to Dubai for a tax shelter are searching for bomb shelters tonight.pic.twitter.com/GY97M982Ig — Rishi Bagree (@rishibagree) February 28, 2026

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα η νύχτα θα είναι μακρά καθώς στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

Είναι νεκρός ο Χαμενεΐ;

Πριν από λίγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως 0 Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Την είδηση μετέδωσαν και τα Ισραηλινά ΜΜΕ Ν12 και KAN. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ιρανική επιβεβαίωση σχετικά με την τύχη του.

Το ισραηλινό Channel12 μεταδίδει ότι ο Mπέντζαμιν Νετανιάχου είδε μια φωτογραφία της σορού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Ακόμα και αν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης είναι νεκρός, θεωρείται δεδομένο πως το Ισραήλ θα επιδιώξει την εξόντωση του γιού του Μοζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεϊ ο οποίος θεωρείτο ο διάδοχός του.

Τι γίνεται τώρα;

Καταρχάς τα συμβόλαια μελλοντικής εξόφλησης για το πετρέλαιο Brent κυμαίνονται στα 73 δολάρια το βαρέλι, αύξηση λίγο πάνω του 3% σήμερα ενώ για το WTI στα 69 δολάρια (2,78%). Η αύξηση είναι μετριοπαθής, λόγω της αβεβαιότητας για το ποιος είναι στην ηγεσία στο Ιράν και ποιος έχει τον έλεγχο των κυβερνητικών δομών.

Αν οι Φρουροί της Επανάστασης κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, με πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες να αναφέρουν πως έχουν κλείσει για τα δεξαμενόπλοια, τότε περαιτέρω αύξηση των τιμών πετρελαίου θεωρείται δεδομένη.

Γιατί είναι κρίσιμη η Κυριακή 1/3

Η Κυριακή είναι επίσης κρίσιμη για δύο λόγους:

Πρώτον, για να εξακριβωθεί πόσο επιτυχείς ήταν οι αεροπορικές και πυραυλικές επιδρομές εναντίον κυβερνητικών κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων στο Ιράν και να στοχοποιηθούν εγκαταστάσεις που δεν έχουν καταστραφεί.

Δεύτερον, ποια θα είναι η αντίδραση των υπόλοιπων χωρών του Κόλπου αν το Ιράν συνεχίσει να εξαπολύει πυραύλους εναντίον τους. Θα συνταχθούν με τις ΗΠΑ ή θα πιέσουν για τερματισμό των επιχειρήσεων, ειδικά αν επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν;

Το Ισραήλ, πάντως, δεν δεσμεύεται από τις επιθυμίες των γειτονικών κρατών και θεωρεί την παρούσα συγκυρία την μεγαλύτερη ευκαιρία από το 1979 έως σήμερα ώστε να εξαλείψει την απειλή του Ιράν.

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με το τι θα φέρει η επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων (όχι η αυριανή αλλά η επόμενη μετά το πέρας αυτών). Σημαντικό στοιχείο είναι και η αντίδραση του πληθυσμού του Ιράν. Μέχρι στιγμής υπάρχει φόβος και μούδιασμα τόσο σε καθεστωτικούς όσο και αντικαθεστωτικούς.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί ανάμεσα στις δύο ομάδες όταν τελειώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις και υπάρξει κενό εξουσίας, όπως διαφαίνεται.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο 24ωρο είναι καταδίκη των επιδρομών από Ρωσία και Κίνα στο Σ.Α. του ΟΗΕ, δηλώσεις των κρατών του Περσικού Κόλπου εναντίον των πληγμάτων του Ιράν (ήδη η Σαουδική Αραβία κατέκρινε τις επιθέσεις παρόλο που δεν έδωσε την άδεια σε αμερικάνικα και ισραηλινά μαχητικά να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο τους) και μια Ευρώπη η οποία θα συνεχίσει την γραμμή της «αυτοσυγκράτησης» και της καταδίκης των Ιρανικών αντιποίνων, χωρίς ωστόσο να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό