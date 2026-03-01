Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – εξαιτίας των οποίων σκοτώθηκε χθες Σάββατο ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – και περίπου οι μισοί θεωρούν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του και το 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο. Σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.

Το 56% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ – ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους προηγούμενους μήνες – είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Ανάλογα απάντησε το 23% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματικές προτιμήσεις.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε χθες Σάββατο, αφότου ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, συμμετείχαν 1.282 Αμερικανοί από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.

Δημοσκοπήσεις και πολιτικό ρίσκο για τους Ρεπουμπλικανούς

Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν ένα σαφές κλίμα επιφυλακτικότητας στην αμερικανική κοινή γνώμη, την ώρα που η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιθέσεις κατά του Ιράν — σε συνεργασία με το Ισραήλ — μετατρέπει μια μέχρι πρότινος υποθετική συζήτηση σε πολιτική πραγματικότητα. Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Politico, ο πρόεδρος καλείται πλέον να διαπιστώσει πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να τον ακολουθήσουν οι υποστηρικτές του σε ένα ζήτημα που ήδη διχάζει τη συμμαχία του.

Μόνο το 50% των ψηφοφόρων του Τραμπ για το 2024 υποστήριξε τη στρατιωτική δράση σε μια δημοσκόπηση του POLITICO τον περασμένο μήνα, ενώ το 30% αντιτάχθηκε. Αυτές οι διαφωνίες, σε συνδυασμό με την εν πολλοίς ενιαία αντίθεση των Δημοκρατικών, σήμαιναν ότι οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές δεν ήθελαν μια επίθεση κατά του Ιράν.

Στη δημοσκόπηση του POLITICO τον Ιανουάριο, σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί, το 45%, δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αναλάβουν στρατιωτική δράση στο Ιράν, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο, το 31%, δήλωσαν ότι πρέπει. Μια δημοσκόπηση του Economist/YouGov που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο διαπίστωσε επίσης ευρεία αντίθεση του κοινού στη στρατιωτική δράση στο Ιράν.

Politico: Μεγάλο το διακύβευμα για τους Ρεπουμπλικάνους

Τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα υψηλά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει ένα δύσκολο ενδιάμεσο εκλογικό τοπίο, όπου ακόμη και μικρές αποστασίες από τη νικηφόρα συμμαχία του 2024 θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες συνέπειες.

Μέρος της πρόκλησης για τον Τραμπ είναι ότι η υποστήριξη για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν ήταν ισχυρότερη μεταξύ των οπαδών του Τραμπ — και πολύ πιο αδύναμη εκτός αυτού του κύκλου.

ο 61% των ψηφοφόρων του Τραμπ που αυτοπροσδιορίζονται ως «MAGA Republicans» δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη στρατιωτική δράση, σύμφωνα με την έρευνα της POLITICO που διεξήχθη από τις 16 έως τις 19 Ιανουαρίου, όταν ο Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του εναντίον του Ιράν, αλλά μια άμεση επίθεση παρέμενε υποθετική. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το 42% των ψηφοφόρων του Τραμπ που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως «MAGA» και δήλωσαν το ίδιο.

Αυτό αφήνει τον Τραμπ να πλοηγείται σε ένα εξελισσόμενο ζήτημα, όπου η υποστήριξη εντός της συμμαχίας του — τουλάχιστον πριν από τις επιθέσεις — ήταν πραγματική αλλά όχι συντριπτική και όπου η συνολική αντίθεση του κοινού υπερίσχυε της υποστήριξης.