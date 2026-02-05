Ο Μάικλ Μπέρι, ο οποίος έγινε γνωστός για το στοίχημα που έβαλε ενάντια στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ πριν από την οικονομική κρίση του 2008, προειδοποίησε ότι η πτώση του Bitcoin θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα αυτοενισχυόμενο «σπιράλ θανάτου», προκαλώντας μόνιμη ζημιά στις εταιρείες που έχουν περάσει τον τελευταίο χρόνο συσσωρεύοντας το token.

Σε μια ανάρτηση στο Substack τη Δευτέρα, ο Μπέρι υποστήριξε ότι το αρχικό κρυπτονόμισμα, το οποίο έχει υποχωρήσει κατά 40% από το υψηλό του τον Οκτώβριο, έχει αποκαλυφθεί ως ένα καθαρά κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο, που δεν κατάφερε να απογειωθεί ως μέσο αντιστάθμισης της υποτίμησης, παρόμοιο με τα πολύτιμα μέταλλα.

Περαιτέρω απώλειες, είπε, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν γρήγορα τους ισολογισμούς των μεγάλων κατόχων, να αναγκάσουν τις πωλήσεις σε όλο το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και να προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή αξίας.

«Αηδιαστικά σενάρια έχουν πλέον γίνει πιθανά», έγραψε ο Μπέρι. Εάν το Bitcoin πέσει κατά 10% ακόμη, η Strategy Inc., το μεγαλύτερο εταιρικό θησαυροφυλάκιο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, θα βρεθεί με δισεκατομμύρια στο κόκκινο και «θα βρει τις κεφαλαιαγορές ουσιαστικά κλειστές». Πρόσθετες πτώσεις, είπε, θα ωθήσουν τους εξορύκτες Bitcoin προς την πτώχευση.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 73.000 δολάρια την Τρίτη, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την προεδρία πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Οι αναλυτές έχουν προσφέρει μια σειρά εξηγήσεων για την πτώση, από τη μείωση των εισροών έως την επιδείνωση της ρευστότητας και την ευρύτερη απώλεια της μακροοικονομικής ελκυστικότητας. Ορισμένοι έμποροι κρυπτονομισμάτων επίσης απομακρύνονται από την οικονομία των token, στρέφοντας την προσοχή τους προς τα στοιχήματα γεγονότων, καθώς οι αγορές προβλέψεων απογειώνονται.

«Το Bitcoin δεν ανταποκρίθηκε»

Το Bitcoin δεν ανταποκρίθηκε σε τυπικούς παράγοντες όπως η αδυναμία του δολαρίου ή ο γεωπολιτικός κίνδυνος, σε αντίθεση με το χρυσό και το ασήμι, τα οποία σημείωσαν ρεκόρ καθώς οι παγκόσμιες εντάσεις τροφοδότησαν τους φόβους για υποτίμηση του δολαρίου.

«Δεν υπάρχει οργανικός λόγος για το Bitcoin να επιβραδύνει ή να σταματήσει την πτώση του», έγραψε ο Μπέρι.

Η υιοθέτηση του token από εταιρικά funds και νέα κρυπτο-συνδεδεμένα spot exchange-traded funds δεν αρκεί για να στηρίξει την τιμή του επ’ αόριστον ή να αποτρέψει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση δραματικής πτώσης, είπε. Σχεδόν 200 eεισηγμένες εταιρείες κατέχουν Bitcoin, σημείωσε.

Αν και αυτό συνέβαλε στην αύξηση της ζήτησης, «δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στα ταμειακά διαθέσιμα», έγραψε.

Τα ταμειακά διαθέσιμα πρέπει να αποτιμώνται στην αγοραία αξία τους και να περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Εάν η τιμή του Bitcoin συνεχίσει να πέφτει, οι διαχειριστές κινδύνου θα αρχίσουν να συμβουλεύουν τις εταιρείες τους να πουλήσουν, προειδοποίησε ο Burry.

Πρόσθεσε ότι η έλευση των spot ETF έχει μόνο εντείνει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Bitcoin, αυξάνοντας παράλληλα τη συσχέτιση του token με τις χρηματιστηριακές αγορές. Η συσχέτιση του Bitcoin με τον S&P 500 έχει πρόσφατα προσεγγίσει το 0,50, έγραψε. Θεωρητικά, οι εκκαθαρίσεις θα ξεκινήσουν επιθετικά όταν οι ζημιογόνες θέσεις αρχίσουν να αυξάνονται.

Ο Μπέρι πρόσθεσε ότι τα ETF Bitcoin έχουν σημειώσει μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες εκροές από τα τέλη Νοεμβρίου, με τρεις από αυτές να συμβαίνουν τις τελευταίες 10 ημέρες του Ιανουαρίου.

Μάικλ Μπέρι: Προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις

Ωστόσο, ενώ ο Μάικλ Μπέρι προειδοποιεί για τις επιπτώσεις, το αποτύπωμα των κρυπτονομισμάτων παραμένει πολύ μικρό για να προκαλέσει ευρεία μετάδοση. Η αγοραία αξία του Bitcoin ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η περιορισμένη έκθεση των νοικοκυριών και η περιορισμένη αποδοχή από τις εταιρείες υποδηλώνουν ότι οποιοδήποτε φαινόμενο είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένο.

Με βάση ορισμένα μέτρα, η φούσκα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη σκάσει, αναφέρει το Bloomberg. Η μόχλευση των λιανικών επενδύσεων έχει στερέψει και οι προηγούμενες καταρρεύσεις — από την Terra έως την FTX — δεν κατάφεραν να επηρεάσουν τις παραδοσιακές αγορές. Οι αισιόδοξοι επενδυτές επισημαίνουν τώρα τη ρυθμιστική σαφήνεια και τη φθηνή αποτίμηση ως παράγοντες που θα τροφοδοτήσουν μια νέα ανάκαμψη.

Ο συνιδρυτής της Strategy, Μάικλ Σέιλορ, έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει άμεση χρηματοοικονομική πίεση. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου και δεν υπάρχει καμία προσδοκία ότι θα αναγκαστεί να πουλήσει Bitcoin. Η Strategy δημιούργησε επίσης ένα απόθεμα μετρητών ύψους 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης μετοχών, το οποίο θα καλύψει τις πληρωμές τόκων και τις διανομές για περισσότερα από δύο χρόνια. Ωστόσο, χωρίς ανάκαμψη του Bitcoin ή νέα ζήτηση από επενδυτές για τις μετοχές της, ο χώρος ελιγμών της εταιρείας συρρικνώνεται.

Bitcoin και πολύτιμα μέταλλα

Εν τω μεταξύ, πολλοί εξορύκτες κρυπτονομισμάτων κατάφεραν να συγκεντρώσουν κεφάλαια μέσω της πώλησης μετοχών στην ανοιχτή αγορά, εκμεταλλευόμενοι τον ενθουσιασμό για τους παρόχους υπηρεσιών κέντρων δεδομένων εν μέσω της πρόσφατης έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, καθώς το Bitcoin συνεχίζει να πέφτει κάτω από ορισμένα βασικά επίπεδα, ο Μάικλ Μπέρι θεωρεί ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά τις ευρύτερες αγορές. Ανέφερε ότι η πτώση του κρυπτονομίσματος ευθύνεται εν μέρει για την πρόσφατη κατάρρευση του χρυσού και του αργύρου, καθώς οι εταιρείες και οι κερδοσκόποι χρειάστηκε να μειώσουν τον κίνδυνο πωλώντας κερδοφόρες θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και αργύρου.

Αυτά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε tokenized μέταλλα δεν υποστηρίζονται από πραγματικά φυσικά μέταλλα και μπορούν να κατακλύσουν τις συναλλαγές σε φυσικά μέταλλα, προκαλώντας «μια σπειροειδή πτώση των εξασφαλίσεων», είπε.

«Φαίνεται ότι έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πολύτιμα μέταλλα ρευστοποιήθηκαν στο τέλος του μήνα ως αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών των κρυπτονομισμάτων», έγραψε ο Μπέρι. Εάν το Bitcoin πέσει στα 50.000 δολάρια, οι εξορύκτες θα χρεοκοπήσουν, ενώ «τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε tokenized μέταλλα θα καταρρεύσουν σε μια μαύρη τρύπα χωρίς αγοραστές», είπε.

