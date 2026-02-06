Εντυπωσιακή επιστροφή κατέγραψαν οι αμερικανικές αγορές, με τις μετοχές τεχνολογίας να ανακτούν μεγάλο μέρος των απωλειών τους και το bitcoin να σταθεροποιείται πάνω από τα 70.000 δολάρια, ενώ η αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη και η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος έδωσαν ώθηση στους δείκτες.

Ισχυρά κέρδη και ιστορικό ορόσημο για τον Dow

Η Wall Street κατέγραψε την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων μηνών, με τον S&P 500 να ενισχύεται έως και 2%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του από τον Μάιο.

Ο Dow Jones εκτινάχθηκε περίπου 1.200 μονάδες και ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 2,2%.

Παρά την ανάκαμψη, ο S&P 500 εξακολουθεί να οδεύει προς την τρίτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις.

Η τεχνητή νοημοσύνη ξανά στο επίκεντρο

Την άνοδο οδήγησαν κυρίως οι εταιρείες ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε συνεχιζόμενη αύξηση των δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 7%, περιορίζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές της, ενώ η Broadcom κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά.

Το κλίμα ενισχύθηκε από τις εκτιμήσεις μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για μαζικές επενδύσεις. Η Amazon ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 200 δισ. δολάρια φέτος, για ευκαιρίες σε AI, chips, ρομποτική και δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν αν οι τεράστιες δαπάνες θα μεταφραστούν σε υψηλότερα κέρδη.

Σταθεροποίηση για το bitcoin και ώθηση στις crypto μετοχές

Το bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα 70.000 δολάρια, μετά από πολυήμερη πτώση που το είχε φέρει κοντά στα 60.000 δολάρια.

Η σταθεροποίηση ενίσχυσε τις εταιρείες του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων:

Η Robinhood σημείωσε άνοδο 13,6%

Η Coinbase κέρδισε 11,4%

Εταιρεία επενδύσεων σε bitcoin εκτινάχθηκε κατά 24,5%

Καλύτερο κλίμα από τους καταναλωτές

Θετικά λειτούργησαν και τα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ. Προκαταρκτική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, έδειξε μικρή βελτίωση της εμπιστοσύνης, αντί για επιδείνωση που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Η βελτίωση ήταν εντονότερη στα νοικοκυριά που κατέχουν μετοχές, τα οποία έχουν ωφεληθεί από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά της αγοράς.

Οι αεροπορικές εταιρείες κινήθηκαν ανοδικά, με την προσδοκία αυξημένων ταξιδιωτικών δαπανών, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι μικρότερες εταιρείες του δείκτη Russell 2000.

Μικτές τάσεις διεθνώς – σταθερές οι αποδόσεις ομολόγων

Στην Ευρώπη, οι περισσότεροι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, παρά τη μεγάλη πτώση της Stellantis, μετά από ζημίες που συνδέονται με την αναθεώρηση των σχεδίων για ηλεκτρικά οχήματα.

Στην Ασία, οι αγορές υποχώρησαν σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση την Ιαπωνία, όπου ο Nikkei ενισχύθηκε.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου παρέμεινε σταθερή στο 4,21%.

Με πληροφορίες από Associated Press