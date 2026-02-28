Τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο στις 28 Φεβρουαρίου 2023, χιλιάδες πολίτες, φορείς και σωματεία βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων εντός και εκτός Ελλάδας σε μια μέρα μνήμης και διεκδίκησης δικαιοσύνης.

Με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» πραγματοποιήθηκε σήμερα μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, χιλιάδες πολίτες, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς συγκεντρώθηκαν από τις 12:00 στην Πλατεία Συντάγματος ζητώντας «πραγματική δικαίωση», ενόψει μάλιστα και της δίκης.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων με πλήθος κόσμου να φωνάζει «Αθάνατοι» ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, εκπροσώπους σωματείων εργαζομένων, συνδικάτων, ομοσπονδιών, φοιτητικών συλλόγων και μαθητών.

«Η απαίτηση για φως, οξυγόνο, δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί»

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε ότι τίποτα δεν ξεχάστηκε. Κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως, οξυγόνο, δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Ζητάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

«Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για το δικαίωμα μας να ζούμε, να εργαζόμαστε, να ταξιδεύουμε με ασφάλεια» επισήμανε και πρόσθεσε ότι «ας είναι βέβαιοι οι ένοχοι ότι δεν θα το αφήσουμε το έγκλημα να ξεχαστεί».

«Ζητάμε ένα μόνο πράγμα. Δικαιοσύνη. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα, χωρίς δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες αθώες ζωές», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ασλανίδης.

Μηνύματα, συγκινητικές αναφορές

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών μπροστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, συγγενείς θυμάτων μοιράστηκαν προσωπικές μαρτυρίες και αναφορές που συγκλονίζουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νεαρό Γεράσιμο, τον μοναδικό επιζώντα του δυστυχήματος που παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των τρένων στο Τέμπη.

Την ίδια ώρα, σε ορισμένες ομιλίες υπήρξαν συγκινητικές αναφορές σε Εριέττα, μια από τις αγνοούμενες ή τραυματισμένες τότε επιβάτιδες, υπόθεση που παραμένει ανοιχτή στο συλλογικό συναίσθημα και στις προσπάθειες των οικογενειών, πάντως χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί σήμερα συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάστασή της.

Επεισόδια μετά τη λήξη των συγκεντρώσεων

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών και την προσπάθεια των συγκεντρωμένων να διαλυθούν, η κατάσταση στην Πλατεία Συντάγματος κλιμακώθηκε. Μικρές ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν προς τη συμβολή της Βασ. Σοφίας με την Αμαλίας, όπου η ελληνική αστυνομία έριξε χημικά και δακρυγόνα για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις, ενώ σημειώθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις.

Τα επεισόδια χαρακτηρίστηκαν από ρίψη αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με μέτρα καταστολής, ενώ λίγες ώρες μετά το τέλος της ειρηνικής κινητοποίησης, η εικόνα στο κέντρο της πρωτεύουσας παρέμεινε τεταμένη. Μάλιστα, σημειώθηκαν 199 προσαγωγές εκ των οποίων 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Παρόμοιο ήταν το κλίμα και στη Θεσσαλονίκη, με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου να έρχονται σε σύγκρουση με άνδρες της αστυνομίας.

Η παρουσία και οι εξελίξεις γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στην πλατεία Συντάγματος για να τιμήσει τη μνήμη της κόρης της Μάρθης και των άλλων θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στα τρία χρόνια από το δυστύχημα. Όπως ανέφερε η ίδια, είχε σκοπό να ανέβει στο βήμα και να εκφωνήσει ομιλία, όπως έκαναν και άλλοι συγγενείς, για να μιλήσει για τον αγώνα της για δικαιοσύνη και για το παιδί της.

Ωστόσο, μετά από περίπου δύο ώρες στο χώρο, διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη καθορίσει το πρόγραμμα με άλλες ομιλίες, και όπως είπε εκείνη, «αισθάνθηκε ότι δεν ήθελαν να μιλήσει». Για τον λόγο αυτό αποχώρησε, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της προς τον κόσμο που συμμετείχε στη συγκέντρωση και τα μηνύματά του για δικαιοσύνη.

Η δίκη που πλησιάζει και οι πολιτικές προεκτάσεις

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα περιστρέφεται γύρω από την προγραμματισμένη δίκη στις 23 Μαρτίου 2026, όταν δεκάδες άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα, θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και βαριές ποινικές διώξεις για την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων.

Το κλίμα στους κόλπους των συγγενών των θυμάτων και των πολιτών παραμένει φορτισμένο, με ισχυρά αιτήματα για πολιτική ευθύνη και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Στιγμιότυπα από τις συγκεντρώσεις