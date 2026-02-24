Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη — ένα έργο ζωής και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας. Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

Το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο γνώσης για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και για κάθε Έλληνα που αγαπά τη γλώσσα του και διατηρεί τη φιλομαθή περιέργεια να ανακαλύπτει από πού προέρχεται κάθε λέξη που χρησιμοποιεί.

Μία μεγάλη προσφορά πολιτισμού και παιδείας, που δεν πρέπει να λείψει από καμία βιβλιοθήκη.

<br />

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Του Γ. Μπαμπινιώτη

ΤΟΜΟΣ Α’ (Α-Γ)

Αυτή την Κυριακή 1 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ.