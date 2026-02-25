Οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδες αποτελούν και τις πιο κρίσιμες ημερομηνίες για το ΠαΣοΚ. Αρχικά την Πέμπτη αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Ενώ την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιμένει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που έχει κατατεθεί από τις 20 Φεβρουαρίου και αφορά το ενεργειακό ζήτημα.

Η ενέργεια αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει το ΠαΣοΚ, μετά το αγροτικό και την στεγαστική κρίση. Μέσα από τη συζήτηση στη Βουλή και την μετωπική σύγκρουση του με τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επιχειρήσει να καταδείξει την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής σε ένα ζήτημα που αφορά οριζόντια την ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ζητά να μάθει αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς επίσης και τον λόγο άρνησης της αξιοποίησης της συμμετοχής του δημοσίου στη ΔΕΗ προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Ενώ αναμένεται να σταθεί και στο γεγονός πως η κυβέρνησή συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ενεργειακό χώρο.

Το γεγονός δε, πως είναι η δεύτερη φορά που κατατίθεται η συγκεκριμένη ερώτηση, αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της σημασίας που δίνει η Χαριλάου Τρικούπη στο συγκεκριμένο θέμα.

Πολιτική Γραμματεία και «θητείες»

Παρά το ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμα του προέδρου του ΠαΣοΚ και των στελεχών του κόμματος, οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη αναζητούν ημερομηνία για τη σύγκληση μίας ακόμη συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Το θετικό κλίμα που καταγράφεται στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει θετικό αντίκτυπο και έχει ενισχύσει τη συνοχή του οργάνου. Όπως επισημαίνουν κομματικές πηγές, μπορεί οι συνεδριάσεις να έχουν μαραθώνια διάρκεια, ωστόσο λειτουργούν εκτονωτικά για τους εσωκομματικούς κραδασμούς, ενισχύουν τον εσωτερικό διάλογο και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στις 13 Φεβρουαρίου, ο κ. Ανδρουλάκης είχε δεσμευθεί πως θα ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμη και σύντομα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε εντός του οργάνου την ανάγκη καθιέρωσης θητειών ορισμένου χρόνου σε δημόσιες θέσεις, προκειμένου — όπως τόνισε — «να μην υπάρχει ισοβιότητα».

Ανδρουλάκης: «Πρέπει να υπάρξουν θητείες»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με τηλεοπτική του παρέμβαση, η οποία ακολούθησε τη συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στην Ομάδα Αλήθειας εξήγησε δημόσια τη θέση του κόμματος. «Πρέπει να υπάρξουν θητείες. Αυτό θα είναι μια σοβαρή μεταρρύθμιση για να έχουμε ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία. Όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς δημιουργούνται κλειστά συστήματα εξουσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της θέσπισης θητειών ορισμένου χρόνου σε δημόσιες θέσεις, περνάει μέσα από τη Συνταγματική Αναθεώρηση κι αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη το προσεχές διάστημα. Ανώτερα κομματικά στελέχη σχολιάζουν ότι η πρόταση που έχει καταθέσει η Νέα Αριστερά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνουν ωστόσο πως απαιτείται μια συνολική προσέγγιση, που δεν θα περιορίζεται μόνο σε μία συγκεκριμένη θέση όπως αυτή που κατέχει ο Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επεξεργασία των προτάσεων του ΠαΣοΚ θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: διασφάλιση της διαφάνειας, κατάργηση της λογικής της «ισοβιότητας» και διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου που θα αφορά το σύνολο των θέσεων δημοσίου συμφέροντος.