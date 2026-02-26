Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του σχολίασε τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι πρόκειται για μια δικαίωση του ΠαΣοΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει: «Σήμερα η Δικαιοσύνη, έκρινε ένοχους και επέβαλε τις ανώτατες ποινές σε όλους τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών. Αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

Είναι δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται».

