Οι χορτοφάγοι έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πέντε τύπων καρκίνου, όπως αποκάλυψε σημαντική επιστημονική μελέτη σχετικά με τον ρόλο της διατροφής.

Οι πέντε τύποι καρκίνου που «φοβούνται» τη χορτοφαγία

Η έρευνα, η οποία χρησιμοποίησε δεδομένα από περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια άτομα που παρακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια, διαπίστωσε ότι οι χορτοφάγοι είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος, 12% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη και 9% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους. Συνολικά, αυτοί οι καρκίνοι ευθύνονται για περίπου το ένα πέμπτο των θανάτων από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χορτοφάγοι είχαν επίσης 28% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου των νεφρών και 31% χαμηλότερο κίνδυνο πολλαπλού μυελώματος, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Cancer.

Χωρίς συνολική προστασία από τον καρκίνο οι χορτοφάγοι

Ενώ η χορτοφαγία φαινόταν να προσφέρει συνολικά προστασία, οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι όσοι ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να προσβληθούν από τον πιο κοινό τύπο καρκίνου του οισοφάγου, γνωστό ως καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων, σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι χορτοφάγοι έχουν έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες Β, υποθέτει η ομάδα.

Καρκίνος του εντέρου και vegan

Οι βέγκαν είχαν 40% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή μέση πρόσληψη ασβεστίου (590 mg την ημέρα, σε σύγκριση με τη συνιστώμενη ποσότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι 700 mg την ημέρα) και στη χαμηλότερη πρόσληψη άλλων θρεπτικών συστατικών.

Ο ρόλος του κρέατος

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η κατανάλωση κρέατος είναι προβληματική ή εάν κάτι συγκεκριμένο στις χορτοφαγικές δίαιτες μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου – και η απάντηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου.

«Η αίσθησή μου είναι ότι η διαφορά πιθανότατα οφείλεται στο ίδιο το κρέας, αλλά αυτή είναι μια άποψη που δεν έχουμε εξετάσει άμεσα», δήλωσε ο καθηγητής Tim Key, ομότιμος καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συν-ερευνητής.

Αν και υπάρχει γνωστή σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί με αξιοπιστία η σχέση μεταξύ της διατροφής και των λιγότερο συχνών μορφών καρκίνου, λόγω του συνήθως μικρού αριθμού χορτοφάγων και βέγκαν που περιλαμβάνονται στις μελέτες.

Η τελευταία μελέτη

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, η τελευταία μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από διάφορες μελέτες σχετικά με τη διατροφή και την υγεία από όλο τον κόσμο. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να συγκεντρώσουν δεδομένα από περίπου 1,64 εκατομμύρια καταναλωτές κρέατος, 57.016 καταναλωτές πουλερικών (χωρίς κόκκινο κρέας), 42.910 άτομα που έτρωγαν ψάρι και όχι κρέας (ψαροφάγοι), 63.147 χορτοφάγους και 8.849 βέγκαν, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 16 χρόνια. Λήφθηκαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου, όπως ο δείκτης μάζας σώματος και το κάπνισμα.

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο, διερεύνησε 17 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του γαστρεντερικού σωλήνα, του πνεύμονα, του αναπαραγωγικού συστήματος και του ουροποιητικού συστήματος, καθώς και του καρκίνου του αίματος.

Κρέας και καρκίνος του εντέρου

Δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι χορτοφάγοι έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου σε σύγκριση με τους κρεατοφάγους. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος από τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με εκείνη των ατόμων που συμμετείχαν σε πιο πρόσφατες μελέτες και, σύμφωνα με τον Key, τα ευρήματα «δεν ήταν ασυμβίβαστα» με προηγούμενα αποτελέσματα που υπογράμμιζαν τη σχέση μεταξύ κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και καρκίνου του εντέρου.