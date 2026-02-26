Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, η ετυμηγορία για τις υποκλοπές αποτελεί «αχτίδα φωτός» μέσα στο ζοφερό περιβάλλον υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών που βιώνει η χώρα το τελευταίο διάστημα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, καταλογίζοντάς τους την αποκλειστική ευθύνη για τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στον δημόσιο βίο.

Τόνισε μάλιστα πως η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τραυματίζει ανεπανόρθωτα τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτεία.

H δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου για τις υποκλοπές

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών είναι μία νίκη για το κράτος δικαίου, την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Αποτελεί αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας.

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή η αντίληψη διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τραυματίζει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής.

Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται – συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους».