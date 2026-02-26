Ασκήσεις ειλικρίνειας από γονείς σε παιδιά, απόψε, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Έχω Παιδιά» στις 20:50, στο MEGA.

Τι συμβαίνει όταν οι καλές προθέσεις συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα; Η Σάρα και ο Μιχάλης συνειδητοποιούν πως η ειλικρίνεια είναι μια «περίπλοκη» αρετή και πασχίζουν να πάψουν τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις απέναντι στον Τάσο και τη Χαρά.





Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής κωμωδίας του MEGA:

Επεισόδιο 8: «Υποσχέσεις» (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα και ο Μιχάλης παίρνουν τη γενναία απόφαση να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και να γίνουν το απόλυτο πρότυπο ειλικρίνειας για τον Τάσο και τη Χαρά. Μόνο που η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική πρόκληση από ένα βολικό ψέμα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, προκαλώντας αναταράξεις στις οικογενειακές ισορροπίες, ενώ ο Σταύρος, μέσα στις γνωστές του ανασφάλειες, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

